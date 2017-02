Merkel trifft Erdogan zu Gesprächen in Ankara

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) reist am Donnerstag zu politischen Gesprächen in die Türkei. Die Kanzlerin will in der türkischen Hauptstadt Ankara Präsident Recep Tayyip Erdogan und Ministerpräsident Binali Yildirim treffen. Es ist ihr erster Besuch in der Türkei seit dem gescheiterten Militärputsch vom 15. Juli, in dessen Folge sich die Beziehungen der beiden Nato-Partner deutlich verschlechtert hatten.

Ankara wirft der Bundesregierung mangelnde Solidarität nach dem Umsturzversuch vor und beschuldigt sie, den Anhängern des islamischen Predigers Fethullah Gülen Zuflucht zu gewähren, den die islamisch-konservative Regierung von Erdogan für den Umsturzversuch verantwortlich macht. Berlin ist seinerseits besorgt über die massiven Repressionen nach dem versuchten Staatsstreich sowie die Verfolgung kritischer Journalisten und der kurdischen Opposition. Bei Merkels Gesprächen dürfte es auch um die Flüchtlingspolitik und Syrien gehen.