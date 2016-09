Merkel trifft vor EU-Gipfel Hollande in Paris

Einen Tag vor dem EU-Gipfel in Bratislava reist Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Donnerstag zu einem Treffen mit Frankreichs Staatschef François Hollande nach Paris (Presseerklärung 12.50 Uhr). Das Gespräch dient der deutsch-französischen Abstimmung vor dem Gipfeltreffen in der slowakischen Hauptstadt. Bei den Beratungen dürften unter anderem Pläne für eine Vertiefung der EU-Verteidigungspolitik auf der Tagesordnung stehen.

Am Freitag treffen sich die EU-Staats- und Regierungschefs in Bratislava ohne die britische Premierministerin Theresa May, um nach dem Austritts-Votum der Briten die Weichen für eine Neuausrichtung der EU mit dann 27 Mitgliedstaaten zu stellen. Schwerpunkte sollen nach Angaben von EU-Ratspräsident Donald Tusk insbesondere Sicherheitsfragen und Grenzschutz sein.