Merkel tritt erneut und für volle vier Jahre als Kanzlerkandidatin an

Am Sonntag um kurz nach ein Uhr mittags war der geeignete Zeitpunkt gekommen: Angela Merkel kündigte der CDU-Führung an, was zuletzt fast alle erwartet hatten. Die 62-Jährige will nach 16 Jahren an der Parteispitze und elf Jahren im Kanzleramt erneut für beide Ämter antreten. Die Entscheidung sei "alles andere als trivial", sagte Merkel und fügte hinzu: "Mein Ziel ist es, für den Zusammenhalt zu arbeiten."

Merkel betonte in einer Pressekonferenz am Abend, für die volle Amtszeit von vier Jahren anzutreten. Im Präsidium und im Vorstand der CDU wurde die lang erwartete Festlegung der Parteichefin mit Applaus begrüßt.

Noch im Sommer war heftig spekuliert worden, ob Merkel bei der Bundestagswahl im Herbst erneut ins Rennen geht. Wann genau und unter welchen Umständen sie sich entschied, beantwortete Merkel auch auf Nachfrage nicht. "Ich brauche lange und die Entscheidungen fallen spät - dann stehe ich aber auch dazu", sagte sie nur. Die Kanzlerin deutete aber an, dass auch der Ausgang der US-Wahl mit dem Sieg von Donald Trump ein Faktor war.

Ausdrücklich verwahrte sie sich in dem Zusammenhang aber gegen überzogene Erwartungen an sie: "Das ehrt mich zwar, aber ich empfinde es auch sehr stark als grotesk und geradezu absurd", sagte Merkel. "Kein Mensch alleine, auch nicht mit größter Erfahrung, kann die Dinge in Deutschland, Europa, in der Welt mehr oder weniger zum Guten wenden."

Merkel stimmte sich und die Partei zugleich auf einen schwierigen Wahlkampf ein. Es werde "Anfechtungen von allen Seiten" geben, sagte sie mit Blick auf populistische Parteien, auf ein mögliches rot-rot-grünes Bündnis sowie mit Blick auf internationale Probleme wie Brexit, Flüchtlingskrise, die Lage in Russland und in den USA.

Als eine ihrer wichtigsten Aufgaben nannte Merkel neben Sicherheitsfragen und der Integration der Flüchtlinge die Bewältigung der Digitalisierung der Wirtschaft. Von dieser "wahnsinnigen Veränderung" werde der künftige Wohlstand in Deutschland abhängen, sagte die Kanzlerin.

Merkel ist seit 2000 Parteichefin - und an ihrer Wiederwahl auf dem Parteitag in Essen, wo sie erstmals die CDU-Führung übernommen hatte, besteht kein Zweifel. Damit ist sie hinter Rekordhalter Helmut Kohl die CDU-Parteichefin mit der längsten Amtszeit.

Sollte die seit 2005 regierende Merkel auch nach der Wahl 2017 wieder Bundeskanzlerin werden und die volle Legislatur durchhalten, könnte sie Kohls Rekord als Regierungschef von 16 Jahren einstellen. Der Termin für die Bundestagswahl ist vermutlich im September.

Die CDU will - angesichts des Aufstiegs der AfD - im Wahlkampf verstärkt um Menschen werben, die sich in den vergangenen Jahren von den etablierten Parteien abgewandt haben. Im Entwurf für den Leitantrag, der in Essen beschlossen werden soll und über den die Führungsgremien am Sonntag ebenfalls berieten, sprechen die Christdemokraten ausdrücklich jene Bürger an, "die sich als Modernisierungsverlierer sehen und derzeit noch bei populistischen Parteien von rechts und links ihre Zuflucht suchen".

Trotz der ungeklärten Flüchtlingsfrage signalisierte CSU-Chef Horst Seehofer Rückendeckung für die Kanzlerkandidatur Merkels. Zum Parteitag in Essen wird er aber nicht kommen.