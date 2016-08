Merkel und Renzi wollen abgelehnte Asylbewerber schneller abschieben

Deutschland und Italien wollen abgelehnte Asylbewerber verstärkt in ihre Heimatländer zurückschicken. "Alle in Europa müssen an der Rückführung derjenigen arbeiten, die kein Recht haben zu bleiben", sagte Italiens Regierungschef Matteo Renzi am Mittwoch nach einem Gespräch mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in Maranello. "Wir können nicht jeden aufnehmen."

Auch Merkel sagte, dass nicht alle Flüchtlinge in Europa bleiben könnten. Wer kein Bleiberecht habe, müsse zurückgeschickt werden. Italien und Deutschland hätten die gleichen Probleme, deshalb arbeiteten beide Länder zusammen. Zugleich verteidigte die Kanzlerin ihre genau ein Jahr zuvor getroffene "Wir schaffen das"-Aussage im Zusammenhang mit der Flüchtlingskrise. Diese Aussage sei richtig gewesen.

Merkel und Renzi trafen sich im Zuge deutsch-italienischer Regierungskonsultationen. An ihnen nahmen in Maranello unter anderem Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel, Außenminister Frank-Walter Steinmeier (beide SPD) und Innenminister Thomas de Maizière (CDU) teil.

In Italien waren in den vergangenen Tagen erneut mehr als zehntausend Flüchtlinge eingetroffen. Allein am Mittwoch koordinierte die italienische Küstenwache die Rettung von rund 1800 Menschen aus Flüchtlingsbooten im Mittelmeer. Drei Insassen eines Schlauchbootes hätten allerdings nur noch tot geborgen werden können, sagte ein Sprecher der Küstenwache.