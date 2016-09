Merkel weht aus CSU rauer Wind entgegen

Nach der Wahlschlappe in Mecklenburg-Vorpommern weht Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ein rauer Wind aus der Schwesterpartei CSU entgegen. "Die Lage für die Union ist höchst bedrohlich", warnte CSU-Chef Horst Seehofer am Dienstag in der "Süddeutschen Zeitung". Der bayerische Ministerpräsident dringt auf eine Kursänderung in der Flüchtlingspolitik - und will seiner Position bei einem Spitzentreffen am Sonntag mit Merkel und SPD-Chef Sigmar Gabriel Nachdruck verleihen.

CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer sagte der "Passauer Neuen Presse", dass sein Parteichef "mit einem Katalog von inhaltlichen Forderungen und einem klaren Zeitplan für die Umsetzung" in den Koalitionsgipfel gehen werde. Die CSU will unter anderem Obergrenzen für Flüchtlinge, schnellere Rückführungen und die Ausweitung der Zahl sicherer Herkunftsländer durchsetzen. Wer jetzt noch glaube, Zeit zu haben, der habe "diesen Warnschuss nicht nur in Mecklenburg-Vorpommern, sondern auch bei vorherigen Landtagswahlen nicht gehört".

Bei der Wahl am Sonntag in Mecklenburg-Vorpommern war die CDU mit nur noch 19 Prozent hinter der AfD erst auf dem dritten Platz gelandet. Bayerns Finanzminister Markus Söder (CSU) sprach in den ARD-"Tagesthemen" am Montagabend von einem "Weckruf". In Anspielung auf Merkels berühmtes Zitat zur Flüchtlingsaufnahme - "Wir schaffen das" - sagte Söder: "Aus einem 'Wir schaffen das' sollte eher ein 'Wir haben verstanden und wir ändern das' werden."

Seehofer klagte im "SZ"-Interview, dass seine "mehrfache Aufforderung der Kurskorrektur" in der Flüchtlingspolitik nicht aufgenommen worden sei. "Wir brauchen inhaltlich eine klare Orientierung: Steuern, innere Sicherheit, Rente, Zuwanderung - spätestens September, Oktober muss eine Klärung her", sagte Seehofer. "Dann müssen wir sehen, ob wir uns einigen können mit der CDU."

Die CSU-Landesgruppe im Deutschen Bundestag forderte von Merkel eine Veränderung ihrer Kommunikation in der Flüchtlingspolitik. "Die Flüchtlingspolitik war ein großes Thema, das aber auch Ventil war für viele andere diffuse Ängste", sagte CSU-Landesgruppenchefin Gerda Hasselfeldt der "Passauer Neuen Presse". "Es geht darum zu zeigen: Wir haben verstanden."

Die CSU-Spitzenpolitiker ließen kaum Zweifel daran, dass sie auch einen heftigen Konflikt mit der CDU in Kauf nehmen wollen, um ihre Vorstellungen durchzusetzen. Am Freitag ziehen sie sich zu einer zweitägigen Vorstandsklausur ins oberpfälzische Schloss Schwarzenfeld zurück. "Da werden wir alles Nötige besprechen", sagte Seehofer am Dienstag vor Journalisten in München.

Merkel hatte am Montag am Rande des G20-Gipfels in China eine Mitverantwortung für das schlechte Abschneiden ihrer Partei bei der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern eingeräumt. Ihre grundlegenden Entscheidungen in der Flüchtlingspolitik halte sie aber nach wie vor "für richtig", sagte sie. Am Dienstag stand für die Kanzlerin ein Wahlkampftermin mit dem Berliner CDU-Spitzenkandidaten Frank Henkel auf dem Programm - in der Hauptstadt wird am 18. September ein neues Abgeordnetenhaus gewählt.

Angesichts des parteiinternen Gegenwinds für Merkel spekulierte der stellvertretende SPD-Chef Ralf Stegner über einen möglichen Rückzug der Kanzlerin. "Frau Merkel hat ihren Zenit eindeutig überschritten", sagte Stegner zu "Spiegel Online". Merkel hat bislang noch nicht öffentlich erklärt, ob sie bei der Bundestagswahl im kommenden Jahr noch einmal antritt.