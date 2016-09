Merkel widerspricht Gabriel: TTIP noch nicht gescheitert

Im Streit um das transatlantische Freihandelsabkommen TTIP hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ihrem Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) widersprochen. Die Aussage des SPD-Chefs, dass die Verhandlungen über den Freihandelsdeal gescheitert seien, nannte Merkel am Donnerstag in einem Interview mit dem Radiosender NDR Info "ungewöhnlich". Das Abkommen biete Arbeitsplatzchancen "und wir brauchen in Europa dringend Arbeitsplätze".

Gabriel hatte die seit 2013 laufenden TTIP-Verhandlungen am Wochenende in einem ZDF-Interview für "de facto gescheitert" erklärt, "weil wir uns den amerikanischen Forderungen natürlich als Europäer nicht unterwerfen dürfen". Mit der Äußerung handelte sich der SPD-Chef scharfe Kritik von Wirtschaftsverbänden und dem Koalitionspartner CDU/CSU ein. Auch die EU-Kommission widersprach, der US-Handelsbeauftragte Michael Froman zeigte sich irritiert.

"Dass mitten in den Verhandlungen, die jetzt zwar in ihre Endphase eintreten, aber jetzt schon gesagt wird, man glaubt nicht mehr, dass sie Erfolg haben, ist zumindest ungewöhnlich", sagte Merkel zu NDR Info. "Wir haben ein Interesse daran, nicht zurückzufallen hinter andere Regionen der Welt, zum Beispiel die asiatischen Regionen, die mit den Vereinigten Staaten ein solches Abkommen abgeschlossen haben."

Der Parlamentsgeschäftsführer der Unionsfraktion im Bundestag, Michael Grosse-Brömer ( CDU), warf Gabriel parteitaktisches Verhalten vor. "Es geht um mehr als kleingeistig zu handeln", sagte er am Donnerstag in Berlin. In einem Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" beklagte Grosse-Brömer den "Schlingerkurs" Gabriels, der TTIP in seiner Funktion als Wirtschaftsminister eigentlich gegen den linken Flügel der Sozialdemokraten verteidigen müsse.

SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann warf der Union dagegen vor, das Freihandelsabkommen zwischen EU und USA unabhängig vom Inhalt zu unterstützen. Stattdessen wäre es gut, wenn sich auch Merkel in den TTIP-Verhandlungen um "vernünftige Lösungen" bemühen würde.

Auch die Parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Bundestagsfraktion, Christine Lambrecht, nahm ihren Parteichef in Schutz. "Es ist infam, wenn die Union Sigmar Gabriel einen Verstoß gegen seinen Amtseid sowie antiamerikanisches und wirtschaftsfeindliches Handeln unterstellt, weil er auf das Offensichtliche hingewiesen hat", erklärte Lambrecht. In den umstrittenen Fragen sei bei den TTIP-Verhandlungen seit Monaten keine Bewegung auf der US-Seite wahrnehmbar.

Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter kritisierte, dass Gabriel TTIP zwar nun ablehne, sich aber weiter für das zwischen der EU und Kanada ausgehandelte Freihandelsabkommen Ceta einsetze. "Herr Gabriel muss aufhören zu versuchen, seine eigene Partei und die Öffentlichkeit reinzulegen, denn Ceta ist einfach der kleine Bruder von TTIP", sagte Hofreiter.

Auch der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Linkspartei, Klaus Ernst, sprach von einem "Verwirrspiel", mit dem der Wirtschaftsminister seiner Partei das Abkommen mit Kanada unterjubeln wolle. Die SPD entscheidet bei einem Parteikonvent am 19. September in Wolfsburg über ihre Haltung zu Ceta.

Auf europäischer Ebene wächst unterdessen die Ablehnung des TTIP-Abkommens. Nach Frankreich fordert auch Österreich einen Verhandlungsstopp. Der sozialdemokratische Bundeskanzler Christian Kern verlangte am Mittwochabend zudem Nachbesserungen bei Ceta. "Diese Freihandelsabkommen bringen unter dem Deckmantel des Freihandels in Wahrheit eine massive Machtverschiebung zugunsten global agierender Konzerne und zulasten der demokratischen Mitbestimmung, der demokratischen Politik", sagte Kern.