Merkel will Brexit-Verhandlungen zum Erfolg führen

Auf dem EU-Gipfel in Brüssel hat sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) entschlossen gezeigt, die Brexit-Verhandlungen zum Erfolg zu führen. Ein Ausscheiden Großbritanniens aus der EU ohne eine Einigung mit Brüssel müsse verhindert werden, sagte die Kanzlerin in der Nacht zu Freitag in Brüssel. "Ich will eindeutig ein Abkommen und nicht irgendeine unvorhersehbare Lösung", sagte sie. "Daran arbeiten wir sehr intensiv."

Die Kanzlerin machte klar, dass sie Bewegung in den Brexit-Verhandlungen sieht. Die britische Premierministerin Theresa May habe "deutliche Signale" gesetzt - "eindeutig mehr, als wir das bei unserem letzten Zusammentreffen hatten", sagte Merkel. Sie sprach von einem "guten Geist" der Verhandlungen, der "erhalten bleiben" werde.

Merkel machte aber auch klar, dass die Signale aus London "noch nicht genug" seien, um die von London gewünschte zweite Verhandlungsphase über die künftige Beziehungen zur EU beginnen zu lassen.

Die Kanzlerin äußerte sich nach einem Abendessen der EU-Staats- und Regierungschefs, bei dem May um rasche und vorzeigbare Fortschritte bei den Brexit-Verhandlungen gebeten hatte. Am Freitag wollen die EU-Chefs weiter über ihr Vorgehen beim Brexit beraten - dann aber ohne die britische Premierministerin.

Anders als zunächst von London erhofft, wird der Brüsseler Gipfel noch nicht grünes Licht geben für den Übergang in die zweite Verhandlungsphase zu den künftigen Beziehungen. Hauptgrund für die Verzögerung sind fehlende Fortschritte in den Gesprächen über die Finanzforderungen der EU an Großbritannien.

Merkel wollte die Verzögerungen im ursprünglichen Zeitplan aber nicht als Rückschlag werten. "Das hält uns ja nicht davon ab, jetzt hart daran zu arbeiten, die zweite Etappe zu erreichen, die wird ungleich komplizierter als die erste Etappe", sagte sie.

Die Staats- und Regierungschefs wollen sich bei ihrem Gipfel im Dezember erneut mit der Frage befassen, ob nun die Zeit für den Übergang in Phase zwei gekommen ist. Als Zugeständnis an May beim jetzigen Treffen plant die EU aber, schon interne Vorbereitungen auf Phase zwei zu beginnen. Dies schließt auch einen möglichen Übergangszeitraum nach dem Brexit im März 2019 ein, den May vorgeschlagen hatte.