Merkel will Gespräch über künftige Regierung auch mit der SPD suchen

Trotz der Absage der SPD an eine neue große Koalition will CDU-Chefin Angela Merkel bei der Suche nach Regierungspartnern auch Kontakt zu den Sozialdemokraten aufnehmen. CDU und CSU wollten "das Gespräch suchen sowohl mit der FDP als auch den Grünen, aber ich füge hinzu: auch mit der SPD", sagte Merkel am Montag nach den Gremiensitzungen ihrer Partei.

Es sei "wichtig, dass Deutschland eine stabile, eine gute Regierung bekommt", betonte Merkel. Sie habe die Absage der Sozialdemokraten am Wahlabend zwar vernommen, dennoch "sollte man im Gesprächskontakt bleiben", sagte die Kanzlerin weiter. Das sei auch die "einhellige Meinung" des CDU-Bundesvorstands.

Nach der Bundestagswahl sind eine große Koalition und ein Bündnis aus Union, FDP und Grünen derzeit die einzig möglichen Regierungskombinationen. Nach ihrem Absturz auf 20,5 Prozent schloss die SPD aber noch am Wahlabend eine neue große Koalition aus. Gegen das Jamaika-Bündnis gibt es wiederum bei allen vier möglichen Partnern - CDU, CSU, FDP und Grünen - Vorbehalte.