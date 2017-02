Merkel will mit tunesischem Regierungschef Chahed über Rückführungen sprechen

Knapp zwei Monate nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche will Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Dienstag mit dem tunesischen Ministerpräsidenten Youssef Chahed über Rückführungen tunesischer Flüchtlinge sprechen (Pressekonferenz 13.30 Uhr).

Die Anerkennungsquote tunesischer Asylbewerber liege niedrig, hatte Merkel am Wochenende in ihrem wöchentlichen Video-Podcast gesagt. Sie werde mit Chahed "natürlich darüber sprechen, wir wir für die Zukunft sicherstellen können, dass schneller gearbeitet wird, insbesondere wenn es um Gefährder geht". Der aus Tunesien stammende Attentäter Anis Amri hatte den Anschlag in Berlin verübt. Er war als Gefährder bekannt. Seine geplante Abschiebung war an fehlenden Personalpapieren aus Tunesien gescheitert.