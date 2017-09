Merkel will sich für gleiche Bezahlung von Pflegekräften in Ost und West einsetzen

Im Falle einer Wiederwahl will sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) für eine gleiche Bezahlung von Pflegekräften in Ost und West einsetzen. Es gebe "erschreckende Unterschiede" zwischen den Tarifverträgen in den alten und den neuen Ländern, sagte Merkel am Donnerstag in einem Interview mit den Jugendradiosendern der ARD. Das werde "gravierende Folgen" haben.

Junge Menschen gingen wegen der schlechteren Bezahlung weg aus den neuen Bundesländern, wo aber viele ältere Menschen wohnten, fügte Merkel hinzu. "Da müssen wir uns mit befassen." Die Kanzlerin kündigte an, Gespräche mit den Ministerpräsidenten und den Gesundheitsministern über das Problem zu führen.

Merkel will zudem mit der Bundesagentur für Arbeit darüber sprechen, wie der Pflegeberuf unter jungen Menschen attraktiver gemacht werden kann. Sie werde sich Gedanken darüber machen, wie in dem Bereich eine "richtige Kampagne" gestartet werden könne, sagte sie.