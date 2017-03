Merkel will Trump Mitte März besuchen

Knapp zwei Monate nach dem Amtsantritt von Donald Trump will Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) den US-Präsidenten erstmals in Washington besuchen. Ihr Besuch ist für den 14. März geplant, wie eine Sprecherin des Weißen Hauses am Freitag bestätigte. Zuvor hatten bereits Regierungskreise in Berlin diesen Termin genannt.

Merkel hatte am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz vor knapp zwei Wochen bereits mit US-Vizepräsident Mike Pence gesprochen. Trump hat seinerseits angekündigt, zum Gipfel der 20 wichtigsten Industriestaaten und Schwellenländer (G20) im Juli nach Hamburg kommen.

Merkel und Trump hatten Ende Januar telefoniert und dabei ihre Absicht bekundet, "die ohnehin schon ausgezeichneten bilateralen Beziehungen in den nächsten Jahren noch zu vertiefen", wie es damals in einer gemeinsamen Erklärung beider Regierungen hieß.

Allerdings hat Trump die Kanzlerin immer wieder heftig kritisiert, vor allem für ihre Flüchtlingspolitik. Die Folgen dieses Kurses seien eine "Katastrophe" für Deutschland, sagte Trump im Wahlkampf. Zuletzt brachte er Merkels Politik mit dem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt im Dezember in Verbindung.