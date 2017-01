Meryl Streep rechnet bei Golden Globes mit Trump ab

Knapp zwei Wochen vor dem Amtsantritt von Donald Trump als neuer Präsident der USA haben mehrere Stars die Verleihung der Golden Globes am Sonntag zu Angriffen auf den Rechtspopulisten genutzt. Am schärfsten ging Meryl Streep mit dem Multimilliardär ins Gericht.

Streeps Rede nach ihrer Auszeichnung mit dem Cecil B. DeMille Award für ihr Lebenswerk geriet in weiten Strecken zu einer hochemotionalen Abrechnung mit Trumps Attacken auf mexikanische Immigranten, Muslime, auf Hollywood und die Medien. "Ihr alle in diesem Raum zählt gerade zu den am meisten geschmähten Teilen der amerikanischen Gesellschaft. Denkt mal darüber nach: Hollywood, Ausländer, und die Presse", sagte die 67-jährige dreifache Oscar-Preisträgerin, die zu den profiliertesten Schauspielerinnen ihre Generation zählt.

Hollywood "wimmelt von Außenseitern und Ausländern" - wenn wir sie alle rauswerfen, gibt es für uns nichts anderes mehr zu schauen als Football und Mixed Martial Arts, und das ist keine Kunst".

Es habe ihr fast "das Herz gebrochen", als Trump während eines Wahlkampfauftritts die Bewegungen eines behinderten "New York Times"-Journalisten nachgeahmt habe, sagte Streep mit tränenerstickter Stimme. Dieser Moment, als der "Mann, der sich um einen Platz auf dem meistgeachteten Sitz unseres Landes bewarb", über einen ihm an "Macht und der Fähigkeit zurückzuschlagen" Unterlegenen lustig machte, gehe ihr nicht mehr aus dem Kopf.

"Dieser Instinkt, andere zu demütigen" werde "unser aller Leben durchdringen", da sich nun auch andere berechtigt fühlen werden, dasselbe zu tun, warnte sie. "Geringschätzung lädt zu Geringschätzung ein. Gewalt stachelt zu Gewalt an", sagte Streep. "Wenn die Mächtigen ihre Position dazu nutzen, andere einzuschüchtern, verlieren wir alle." Unter zustimmenden Rufen aus dem Publikum rief Streep die Medien dazu auf, den Mächtigen weiter auf die Finger zu schauen und sie für "jeden Frevel" zur Verantwortung zu ziehen.

Globes-Moderator Jimmy Fallon hatte bereits in seiner Eröffnungsrede über den künftigen Präsidenten hergezogen. Die Verleihung sei "einer der wenigen Orte, an dem in Amerika die direkten Wahlstimmen noch zählen", sagte er - bei der Präsidentschaftswahl im November hatte Trumps Rivalin Hillary Clinton rund 2,8 Millionen Stimmen mehr erhalten als der Kandidat der Republikaner, aufgrund des Wahlmännersystems aber trotzdem verloren.

In Anspielung auf die vielen Weigerungen von Stars, bei Trumps Amtseinführung am 20. Januar aufzutreten, sagte Komiker Fallon weiter, "Florence Foster Jenkins" aus dem gleichnamigen Film sei eine der schlechtesten Sängerinnen schlechthin gewesen. Und "selbst sie" habe eine Teilnahme abgelehnt.

Der britische Schauspieler Hugh Laurie, der für seine Nebenrolle in dem Krimi "The Night Manager" ausgezeichnet wurde, sagte, er fühle sich geehrt, zu den Siegern der letzten "Golden Globe-Verleihung in der Geschichte" zu gehören. Er wolle nicht pessimistisch sein, witzelte Laurie weiter, müsse aber daran erinnern, dass die Verleihung "'Hollywood', 'Ausland' und 'Presse' in ihrem Titel" trage - die Golden Globes werden vom Verband der Auslandspresse vergeben.

"In diesem Saal sitzen Menschen aus aller Welt, aus China, Amerika, Europa. Erwartet nicht, dass das Kino Mauern und Grenzen errichtet", sagte die französische Schauspielerin Isabelle Huppert. Sie hatte für ihre Rolle in "Elle" den Golden Globe für die beste Schauspielerin in einem Drama bekommen.