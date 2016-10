Messerattacke auf Polizisten in Brüssel offenbar aus terroristischen Motiven

Ein belgischer Ex-Soldat hat offenbar aus terroristischen Motiven zwei Polizisten mit einem Messer angegriffen und verletzt. Bei dem Täter handele es sich um den 43-jährigen Belgier Hicham D., teilte die belgische Staatsanwaltschaft nach dem Angriff am Mittwoch mit. Er verletzte die Polizisten an Hals und Bauch und wurde danach von einschreitenden Beamten angeschossen und am Bein verletzt.

Ein Sprecher der auch für Terrordelikte zuständigen Generalstaatsanwaltschaft sagte am Mittwoch, die Justiz habe "Hinweise", die auf eine terroristische Tat schließen ließen.

Zuerst hatte sich die Staatsanwaltschaft von Brüssel um den Fall gekümmert, da die Behörden zunächst nicht von einem terroristischen Hintergrund ausgegangen waen. Deren Angaben zufolge attackierte der Angreifer die beiden Beamten während einer Kontrolle auf einer Hauptstraße der Brüsseler Gemeinde Schaerbeek. Er verletzte einen von ihnen am Hals und einen am Bauch. Die Polizisten - ein Mann und eine Frau - waren aber nicht in Lebensgefahr.

Der Bürgermeister von Schaerbeek, Bernard Clerfayt, sagte dem Sender RTL-TVI, der Angreifer habe die Polizisten hinterrücks angefallen. Die Beamten stünden unter Schock, könnten aber noch am Mittwochabend das Krankenhaus verlassen.

Ein Augenzeuge, der nicht namentlich genannt wurde, schilderte dem Fernsehsender RTBF den Tathergang folgendermaßen: "Ich habe den Angreifer gesehen, der den Polizisten niedergeschlagen hat. Er hat sich auf ihn gestürzt und mit der Faust geschlagen und getreten. Der Polizist hat sich ins Gebüsch gerollt, aber er hat ihn verfolgt und weiter geschlagen. Danach hat er die Dame geschlagen, sie weinte und war voller Blut."

Der Justiz zufolge wollte der Angreifer nach der Tat fliehen, eine andere Polizeistreife schoss aber auf ihn und verletzte ihn am Bein. Bei seiner Festnahme verletzte der Mann dann einen dritten Beamten leicht, wie der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Eric Van Der Sypt, sagte. Belgischen Medienberichten zufolge wurde dem Beamten die Nase gebrochen.

Ein Untersuchungsrichter sollte am Donnerstag oder Freitag entscheiden, ob D. in Haft bleibt. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung in Schaerbeek wurden laut Staatsanwaltschaft weder Waffen noch Sprengstoff gefunden.

Die Nachrichtenagentur AFP erfuhr aus Ermittlerkreisen, dass es sich bei dem 43-Jährigen um einen ehemaligen Soldaten handelt, der bis 2009 in der belgischen Armee diente. Belgischen Medien zufolge war er der Justiz wegen Kontakten zu Verdächtigen bekannt, die als ausländische Kämpfer ins Bürgerkriegsland Syrien gereist waren.

Aus weiteren Medienberichten ließ sich ableiten, dass es sich bei dem Täter um einen Ex-Soldaten, Profi-Boxer und fünffachen Vater handelte, der 2004 bei den Regionalwahlen in Brüssel für eine islamische Partei kandidiert hatte.

In Belgien herrscht erhöhte Wachsamkeit, seit bei islamistischen Anschlägen am Brüsseler Flughafen und in einem U-Bahnhof im EU-Viertel im März 32 Menschen getötet und mehr als 300 weitere verletzt worden waren. Die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) bekannte sich zu den Anschlägen.

Anfang August hatte zudem ein Mann vor einer Polizeiwache im südbelgischen Charleroi zwei Polizistinnen mit einer Machete angegriffen. Der Mann rief dabei "Allahu Akbar" ("Gott ist groß"), bevor ein Polizist ihn niederschoss. Der Angreifer erlag später seinen Verletzungen. Anfang September griff ein Mann zwei Polizisten im Brüsseler Stadtteil Molenbeek mit einem Messer an, die Beamten blieben aber unverletzt.