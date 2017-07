Michael Jackson kommt als Cartoonfigur zurück

Acht Jahre nach seinem Tod kehrt Michael Jackson als Cartoonfigur zurück. Ein Animationsfilm mit der Figur des legendären Popstars soll um den Halloween-Feiertag im US-Sender CBS gezeigt werden, wie die Erben am Mittwoch mitteilten. Derzeit laufen demnach auch Verhandlungen über eine Ausstrahlung von "Michael Jackson's Halloween" im Ausland. Die Musik des einstündigen Films soll nach einem Bericht des Magazins "Variety" aus Jackson-Songs bestehen.

Der King of Pop war am 25. Juni 2009 im Alter von 50 Jahren an einer Überdosis des Narkosemittels Propofol gestorben. Seither erschienen zwei Alben mit bis dahin unveröffentlichtem Material des Sängers. Auch suchen die Erben nach einem Käufer für Jacksons berühmte "Neverland"-Ranch in Kalifornien.