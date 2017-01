Microsoft mit höherem Gewinn und mehr Umsatz

Der Technologiekonzern Microsoft hat dank seiner Cloud-Dienste seinen Gewinn gesteigert. Im abgelaufenen Quartal konnte das US-Softwareunternehmen seinen Gewinn um 3,6 Prozent auf 5,2 Milliarden Dollar (4,8 Milliarden Euro) steigern, wie der Konzern am Donnerstag mitteilte. Der Umsatz kletterte um ein Prozent auf 24 Milliarden Dollar. Zu der Umsatzsteigerung trug zuletzt auch der Kauf des Karrierenetzwerks LinkedIn bei. An der Börse trugen die guten Zahlen die Microsoft-Aktie in die Höhe, sie legte im nachbörslichen Handel um etwa ein Prozent zu.

Die Google-Mutter Alphabet bleib dagegen hinter den Erwartungen der Analysten zurück. Der Nettogewinn von Alphabet wuchs im vierten Quartal des vergangenen Jahres um acht Prozent auf 5,3 Milliarden Dollar, wie das Unternehmen mitteilte. Die Aktie gab um mehr als zwei Prozent auf 838,29 Dollar nach. Der Umsatz von Alphabet stieg auf 26 Milliarden Dollar, das waren 22 Prozent mehr als im Vergleichsquartal des Vorjahres.