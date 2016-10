Militärische Mittel zur Zurückdrängung des Islamischen Staats werden verstärkt

Die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) soll mit weiterer militärischer Unterstützung aus ihren Hochburgen im Irak und in Syrien verdrängt werden: Die Nato teilte am Dienstag mit, dass sie zur Luftraumüberwachung im Konfliktgebiet neuerdings Awacs-Aufklärungsflugzeuge einsetzt. US-Verteidigungsminister Ashton Carter sagte, die Vorbereitungen zur "Isolierung" der IS-Hochburg Raka in Syrien hätten begonnen. Irakische Spezialeinheiten drangen nach eigenen Angaben bei der Anti-IS-Offensive bis zum östlichen Rand der irakischen Stadt Mossul vor.

Rund eine Woche nach Beginn der Offensive zur Rückeroberung Mossuls vom IS stießen die irakischen Spezialeinheiten nach eigenen Angaben bis zum östlichen Stadtrand vor. "An unserer Front sind wir nur fünf oder sechs Kilometer von Mossul entfernt", sagte der Kommandant der Anti-Terroreinheit CTS, Abdelghani al-Assadi. Vom Nordosten näherten sich kurdische Peschmerga der Stadt, in der noch bis zu 5000 IS-Kämpfer vermutet werden.

In den Gebieten um Mossul verübten IS-Kämpfer in den vergangenen Tagen offenbar Gräueltaten an Zivilisten. Das UN-Menschenrechtsbüro berichtete, dass im Dorf Safina südlich von Mossul 15 Zivilisten zur Einschüchterung der Bevölkerung hingerichtet worden seien. Im nahegelegenen Dorf Tulul Naser sei ein Massengrab mit 70 erschossenen Zivilisten gefunden worden. Zudem sollen IS-Angehörige in Mossul 50 als Geiseln gehaltene Polizisten erschossen haben.

Beim Treffen der Verteidigungsminister in Paris wurde nicht nur über die Lage in und um Mossul debattiert, sondern auch über die Entwicklungen im Umfeld der IS-Hochburg Raka in Syrien. Das Thema ist der französischen Regierung besonders wichtig, weil in Raka viele aus Frankreich stammende Dschihadisten im Einsatz sind.

Die Befreiung Rakas vom IS habe die gleiche Dringlichkeit wie die Rückeroberung Mossuls, sagte der US-Verteidigungsminister. Sie könne nur von denjenigen geleistet werden, die vor Ort lebten. Dem IS solle eine "dauerhafte Niederlage" beigebracht werden, dies könne "nicht von außen" gelingen, fügte Carter hinzu.

An dem Treffen in Paris nahmen außer Carter die Verteidigungsminister von zwölf weiteren Ländern teil. Neben Gastgeber Frankreich waren dies Australien, Belgien, Dänemark, Großbritannien, Italien, Kanada, Neuseeland, die Niederlande, Norwegen, Spanien und Deutschland, das durch Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) vertreten wurde.

Der russische Außenminister Sergej Lawrow zog unterdessen eine Parallele zwischen den Kämpfen um das nordsyrische Aleppo und die nordirakische Stadt Mossul. Er habe seinen US-Kollegen John Kerry am Telefon gefragt, was die internationale Koalition mit Beteiligung der USA in Mossul vorhabe, sagte Lawrow. "Sie bereiten einen Einsatz vor, um die Stadt "von Terroristen zu befreien", fügte Lawrow hinzu. Dasselbe geschehe beim russisch-syrischen Einsatz in Aleppo.

Lawrow sagte, Kerry habe seinen Vergleich zurückgewiesen. Die Lage in Mossul sei "vollkommen verschieden" von der in Aleppo, habe Kerry gesagt, fuhr Lawrow in seinem Bericht über das Telefonat fort. Der internationale Einsatz zur Befreiung Mossuls vom IS sei "vorab geplant" worden, während in Aleppo die Zivilbevölkerung leide.