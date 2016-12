Militärvertreter: Neue Einigung über Rückzug von Rebellen aus Aleppo erzielt

In Syrien ist nach Angaben eines ranghohen Militärvertreters eine neue Einigung über den Rückzug von Rebellenkämpfern aus Aleppo erzielt worden. Der Vertreter sagte der Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag, die Vorbereitungen dafür liefen bereits. Zuvor waren eine Kampfpause sowie eine Vereinbarung zum Abzug von Zivilisten und Aufständischen, die am Dienstag verkündet worden war, gescheitert.

Der syrische Militärvertreter machte keine Angaben zu Zivilisten und Verletzten, die den Aufständischen zufolge ebenfalls ab Donnerstagmorgen die Stadt verlassen sollten. Rebellengruppen hatten AFP am Mittwochabend gesagt, dass nach Verhandlungen zwischen Russland und dem türkischen Roten Halbmond eine Waffenruhe in Kraft getreten sei. Die oppositionsnahe Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte erklärte allerdings, dass die Kämpfe andauerten.

In den vergangenen Tagen war es den syrischen Regierungstruppen mit Unterstützung Russlands sowie schiitischer Milizen unter anderem aus dem Iran gelungen, den seit 2012 von den Rebellen gehaltenen Ostteil Aleppos fast vollständig zurückzuerobern. Dort sind aber noch immer zehntausende Menschen eingeschlossen.