Mindestens 16 Tote bei Selbstmordanschlag auf Kraftwerk im nordirakischen Dibis

Mehrere Selbstmordattentäter haben im kurdisch geprägten Kirkuk sowie in Dibis im Nordirak mehrere Ziele angegriffen und mindestens 16 Menschen mit in den Tod gerissen. Nach Angaben der örtlichen Behörden und der Polizei griffen am Freitagmorgen drei Attentäter ein Kraftwerk in Dibis an, das von einem iranischen Unternehmen errichtet wurde. Dort lieferten sie sich Kämpfe mit den Sicherheitskräften.

Einer der Attentäter wurde erschossen, bevor er seine Sprengstoffweste zünden konnte, wie der Bürgermeister der Stadt, Abdullah Nureddin al-Salehi, sagte. Die anderen beiden Angreifer jagten sich in die Luft. Bei dem Angriff auf die Anlage wurden zwölf irakische Arbeiter und Ingenieure sowie vier iranische Techniker getötet. Dibis liegt 40 Kilometer nordwestlich von Kirkuk.

Bereits in der Nacht griffen außerdem mit Gewehren bewaffnete Selbstmordattentäter in Kirkuk mehrere öffentliche Gebäude an. Nach Angaben eines kurdischen Geheimdienstvertreters attackierten allein vier Attentäter das örtliche Polizeihauptquartier. Einer der Männer wurde getötet, die drei anderen sprengten sich in die Luft. Die nächtlichen Angriffe galten auch Kontrollpunkten und Sicherheitspatrouillen in der Stadt, die 240 Kilometer nördlich der Hauptstadt Bagdad liegt.

Zu den Angriffen bekannte sich zunächst niemand, ähnliche Attacken wurden in der Vergangenheit von der Miliz Islamischer Staat (IS) ausgeführt. Der Geheimdienstvertreter sagte zudem, bei den Angreifern in Kirkuk habe es sich um IS-Mitglieder gehandelt. Noch mehrere Stunden später gab es in Kirkuk Kämpfe zwischen Sicherheitskräften und mutmaßlichen Angreifern.

Der IS steht derzeit im Norden des Irak unter Druck, weil eine Großoffensive auf die Stadt Mossul läuft. Die Stadt soll dem IS entrissen werden.