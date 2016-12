Mindestens 26 Tote bei Explosion auf mexikanischem Feuerwerksmarkt

Nach der Explosion auf einem Feuerwerksmarkt in Mexiko ist die Zahl der Todesopfer auf 26 gestiegen. Das teilten die zuständige Staatsanwaltschaft am Dienstag (Ortszeit) mit. Zuvor hatte die Polizei von mindestens neun Toten und 70 Verletzten bei dem Unglück in Tultepec, einem Vorort von Mexiko-Stadt, gesprochen.

Die Explosion auf Mexikos größtem Markt für Feuerwerkskörper hatte eine Reihe weiterer Explosionen und einen Großbrand ausgelöst. Dabei wurde der Markt völlig zerstört, wie ein Vertreter des mexikanischen Zivilschutzes mitteilte. Erst nach etwa drei Stunden brachte die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle.