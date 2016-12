Mindestens 30 Tote durch Feuer bei Party in Künstlerhaus in Oakland

Bei einem Brand während einer Party in einem Künstlerhaus im kalifornischen Oakland sind mindestens 30 Menschen ums Leben gekommen. Diese vorläufige Opferbilanz sei "eine astronomische Zahl", sagte ein Polizeibeamter am Sonntag. Der Brand war am Freitagabend (Ortszeit) in einem ehemaligen Lagerhaus mit Ateliers für Künstler ausgebrochen. Die Flammen schlugen meterhoch, die Bergungsarbeiten am Samstag mussten wegen Einsturzgefahr zwischenzeitlich unterbrochen werden.

Es gebe mittlerweile 30 bestätigte Todesopfer, sagte der Polizeibeamte Ray Kelly vor Journalisten. "Das ist eine astronomische Zahl." Kelly hob hervor, dass die Einsatzkräfte noch nicht das gesamte Gebäude durchsucht hätten. Je tiefer sie vordrängen, desto mehr Opfer fänden sie.

Die Identifizierung der verkohlten Leichen gestalte sich schwierig, sagte Kelly. Bislang hätten erst in drei Fällen die Familien Gewissheit über den Tod ihres Angehörigen. Auch ausländische Studenten wurden unter den Opfern vermutet.

Zunächst hatte die Polizei von neun Toten gesprochen, es sei aber mit bis zu 40 Todesopfern zu rechnen. Feuerwehrchefin Melinda Drayton sagte, dass es noch "ein paar Tage" dauern werde, bis das ganze Gebäude durchsucht sei.

Von der Feuerwehr veröffentlichte Videoaufnahmen zeigten meterhohe Flammen, die aus dem Dach und den großen Fenstern schlugen, sowie große Rauchwolken über dem ehemaligen Lagerhaus. Das Haus musste wegen Einsturzgefahr abgestützt werden. Die Feuerwehr brachte den Brand am Samstag in den frühen Morgenstunden unter Kontrolle. Was ihn auslöste, war zunächst unklar. Rauchmelder und eine Sprinkleranlage gab es offenbar nicht.

Unklar war auch, wieviele Menschen genau sich zum Zeitpunkt des Brandes dort aufhielten. Schätzungen zufolge lebten und arbeiteten 20 bis 30 Künstler ohne entsprechende Genehmigung in dem Haus. Insgesamt sollen sich dort wegen der Techno-Party zwischen 50 und 100 Menschen aufgehalten haben. Auch die Feier habe ohne Genehmigung stattgefunden, erklärten die Behörden.

Noch sei unklar, wo genau das Feuer ausgebrochen sei, sagte Feuerwehrchefin Teresa Deloach-Reed. Es habe keine klar markierten Ein- oder Ausgänge gegeben. Eine selbstgebaute Treppe aus Paletten habe in den ersten Stock geführt. Wegen der baulichen Veränderungen sei es sehr schwer gewesen, vor den Flammen zu fliehen.

Zudem sei das Gebäude mit allerhand Möbeln und anderen Gegenständen vollgestopft gewesen, dies habe die Löscharbeiten weiter erschwert. "Es war fast wie ein Labyrinth", sagte Deloach-Reed. Zeitweise hätten die Feuerwehrleute ihre Arbeit unterbrechen müssen, weil sich die Flammen zu schnell durch das Gebäude gefressen hätten. Die Bürgermeisterin der Stadt, Libby Schaaf, sicherte den Angehörigen umfangreiche Ermittlungen zu. "Das wird Zeit brauchen", sagte sie.

Angehörige und Freunde versuchten, über soziale Netzwerke wie Facebook Kontakt zu vermissten Partygästen aufzunehmen. "Bitte sag mir, dass Du in Sicherheit bist", schrieb eine Frau an eine Freundin, andere veröffentlichten Gebete.

"Ich habe buchstäblich gefühlt, wie meine Haut sich pellte und meine Lungen vor Rauch erstickten", sagte der in dem Gebäude lebende Fotograf Bob Mule dem Sender KTVU. "Ich habe den Feuerlöscher nicht in Gang bekommen."

Die 420.000-Einwohner-Stadt Oakland liegt an der Bucht von San Francisco gegenüber der gleichnamigen Stadt. Im Jahr 2003 waren bei einem Feuer in einem US-Nachtclub in Rhode Island etwa hundert Menschen gestorben. Schuld an dem Brand waren pyrotechnische Effekte der dort spielenden Band.