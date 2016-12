Mindestens neun Tote und Dutzende Verletzte bei Explosion in Mexiko

Bei einer Explosion auf einem Markt für Feuerwerkskörper in Mexiko sind am Dienstag (Ortszeit) mindestens neun Menschen getötet und 70 weitere verletzt worden. Dabei handele es sich um eine vorläufige Bilanz, teilte die Bundespolizei über den Die Explosion ereignete sich in Tultepec, einem Vorort von Mexiko-StadtKurzbotschaftendienst Twitter mit. Die Explosion ereignete sich in Tultepec, einem Vorort von Mexiko-Stadt, wie ein Vertreter des Zivilschutzes dem Fernsehsender Televisa sagte.

Der Markt ist auf Feuerwerkskörper spezialisiert. Kurz vor Weihnachten ist er traditionell gut besucht.