Mindestens zehn Tote und 40 Verletzte bei Anschlag auf pakistanisches Gericht

In Pakistan sind am Freitag bei einem Selbstmordanschlag auf ein Gericht mindestens zehn Menschen getötet und 40 weitere verletzt worden. Der Attentäter habe am Morgen in der Stadt Mardan im Nordwesten des Landes zunächst Handgranaten in die Menge geworfen und dann einen Sprengsatz gezündet, teilte ein hochrangiger Polizeibeamter mit. In den vergangen Monaten waren wiederholt Anschläge gegen die Justiz in Pakistan verübt worden.

Unter den Getöteten seien zwei Polizisten, sagte der hochrangige Polizeibeamte Faisal Shezhad. Zunächst bekannte sich niemand zu dem Anschlag. Vor drei Wochen wurde ein Selbstmordanschlag auf eine Klinik in Quetta im Südwesten Pakistans verübt. Damals wurden mehr als 70 Menschen getötet und mehr als hundert weitere verletzt. In der Klinik hatten sich zum Zeitpunkt des Anschlags etwa 200 Menschen versammelt, viele davon Anwälte und Journalisten.