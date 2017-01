Minister Schmidt will TÜV für Schulessen-Lieferanten

Bundesernährungsminister Christian Schmidt (CSU) will die Qualität von Kita- und Schulessen mit einem TÜV für die liefernden Unternehmen erhöhen. Das Ziel sei "ein Caterer-TÜV und verbindliche Vorgaben für die, die das Essen für unsere Kinder auf den Tisch bringen", sagte Schmidt der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Dienstagausgabe). Immer mehr Kinder würden mittags in der Schule oder Kita essen, sagte der Minister zur Begründung.

Am Dienstag will Schmidt seinen Ernährungsreport vorstellen. Dem Report zufolge wünschten sich 90 Prozent der Befragten verbindliche Standards für das Essen in Ganztagseinrichtungen, berichtete die " Rheinische Post". Knapp 70 Prozent der Studienteilnehmer mit Kind würden für Bio-Schulessen auch mehr bezahlen, in Großstädten mit mehr als 500.000 Einwohnern seien es sogar knapp 90 Prozent der Eltern.

Auch eine steuerliche Begünstigung des Essens treffe auf große Zustimmung: 83 Prozent der Familien und 79 Prozent der Paare ohne Kinder befürworten eine solche Maßnahme, heißt es in der Zeitung.