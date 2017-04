Ministerium: Mehr als hundert Tote und Verletzte bei Taliban-Angriff

Bei dem Taliban-Angriff auf einen afghanischen Militärstützpunkt am Freitag sind mehr als hundert afghanische Soldaten getötet oder verwundet worden. Das teilte das Verteidigungsministerium am Samstag in Kabul mit. Die meisten Opfer waren demnach gerade bei ihrem Freitaggebet. Das US-Militär hatte zuvor von mehr als 50 getöteten Soldaten bei dem Angriff auf die Basis nahe der Stadt Masar-i-Scharif berichtet.

Die Attacke auf den Stützpunkt im Norden des Landes dauerte den US-Angaben zufolge mehrere Stunden. Laut afghanischem Verteidigungsministerium trugen die Angreifer Armeeuniformen. Sieben von ihnen seien getötet worden, zwei weitere hätten sich in die Luft gesprengt. Ein Täter sei festgenommen worden. Die Sicherheitslage in Afghanistan ist angespannt. Es wird erwartet, dass die radikalislamischen Taliban bald ihre Frühjahrsoffensive ankündigen.