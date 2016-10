Ministerium: Mögliche Beobachtung von "Reichsbürgern" wird sorgfältig geprüft

Nach dem tödlichen Angriff eines "Reichsbürgers" auf Polizisten in Franken bittet das Bundesinnenministerium bei der Entscheidung über eine mögliche Beobachtung der rechtsgerichteten Bewegung durch den Verfassungsschutz um Geduld. Zunächst müsse es eine "sorgfältige Überprüfung" geben, sagte ein Ministeriumssprecher am Freitag. Mit Blick auf einen Medienbericht, laut dem eine Beobachtung unwahrscheinlich sei, wies er darauf hin, dass das Ergebnis der Prüfung mitnichten vorher feststehe.

Unter den "Reichsbürgern" befänden sich "Spinner", was nicht bedeute, dass sie ungefährlich seien, zitierte der "Kölner Stadtanzeiger" aus Berliner Sicherheitskreisen. Allerdings seien nicht sämtliche "Reichsbürger" tatsächlich rechtsextremistisch, so dass sie nicht alle über einen Kamm geschoren werden könnten. Zudem seien sie nicht bundesweit vernetzt. Beides seien aber Voraussetzungen für eine Überwachung durch das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV), so dass es nicht dazu kommen werde, berichtete die Zeitung weiter.

"Ob man zu einer anderen Gefährdungseinschätzung beziehungsweise zu einer anderen Einschätzung hinsichtlich des extremistischen Potenzials kommt, genau das wird aus dieser Prüfung herauskommen", sagte dagegen der Sprecher des Innenministeriums. "Das steht logischerweise, wenn man das mit der Überprüfung ernst meint, am Ende und nicht am Anfang einer Überprüfung."

Am Donnerstagmorgen war ein 32-jähriger Polizist gestorben, der am Vortag bei einer Razzia im fränkischen Georgensgmünd von einem Anhänger der "Reichsbürger"-Bewegung niedergeschossen worden war. Drei weitere Beamte wurden verletzt. Der Vorfall löste eine Debatte über den Umgang mit der Bewegung aus. Erkenntnisse über die "Reichsbürger" gibt es vor allem bei den Landesverfassungsschutzbehörden, im jüngsten Jahresbericht des Bundesamtes wird die Bewegung nicht erwähnt.

Das Bundesinnenministerium hatte die Verfassungsschutzbehörden gebeten, ihre bisherigen Bewertungen hinsichtlich der "Reichsbürger" auf den Prüfstand zu stellen. Schätzungen zufolge gibt es deutschlandweit eine niedrige dreistellige Zahl an Anhängern, einige sind im Polizeidienst.

In Bayern hat die Polizei mehrere mutmaßliche "Reichsbürger" in ihren Reihen. Landes-Innenminister Joachim Herrmann (CSU) sagte in der Nachrichtensendung "Rundschau" des Bayerischen Rundfunks, dass gegen vier Polizisten Disziplinarverfahren wegen ihrer Verbindungen zu der Bewegung laufen. Ein Beamter sei bereits im Frühjahr vom Dienst suspendiert worden. Von den drei anderen Beamten wurde einer am Donnerstag vom Dienst suspendiert, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Nord sagte.

Auch in den Reihen der Polizei in Sachsen-Anhalt gibt es offenbar "Reichsbürger". Derzeit laufen vier Disziplinarverfahren, die "die Reichsbürgerschaft zum Inhalt haben", wie ein Sprecher des Landsinnenministeriums am Freitag in Magdeburg bestätigte. In drei Fällen davon seien die Beamten derzeit suspendiert. Weitere Details nannte das Ministerium unter Hinweis auf die laufenden Verfahren nicht.

SPD-Chef Sigmar Gabriel forderte generelle Konsequenzen aus dem Fall. Dazu gehöre, Straftaten gegen Polizei und Rettungskräfte "besonders hart zu bestrafen", sagte Gabriel den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Samstagsausgaben). Er stellte sich hinter Forderungen der Gewerkschaft der Polizei, künftig jeden Angriff gegen Polizisten als Straftat zu bewerten, auch bisher als Bagatelldelikte verfolgte kleinere Angriffe.