Ministerpräsidenten beraten in Saarbrücken

In Saarbrücken sind am Donnerstag die Ministerpräsidenten der Länder zu ihrer Jahreskonferenz zusammengekommen. Für die zweitägigen Beratungen der Länderchefs auf Schloss Halberg stehen als Themen Verbesserungen bei der Mobilfunkqualität und beim Breitbandausbau in Deutschland im Mittelpunkt. In der Asyl- und Flüchtlingspolitik berät die Ministerpräsidentenkonferenz über die Arbeitsmarktperspektiven ausreisepflichtiger Migranten, die absehbar noch länger in Deutschland bleiben werden.

Außerdem befassen sich die Länderchefs mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Auf ihrer Jahrestagung 2016 in Rostock hatten die Ministerpräsidenten die Intendanten von ARD, ZDF und Deutschlandradio gebeten, Reformvorschläge zu unterbreiten. Die entsprechenden Berichte der Anstalten liegen nun vor. Im Vorfeld der Beratungen in Saarbrücken sorgte die Forderung aus Sachsen-Anhalt für Aufregung, die ARD nur noch regionale Berichterstattung machen zu lassen.