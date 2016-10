Miroslav Klose beendet aktive Karriere

Der WM-Rekordtorjäger hängt den goldenen Schuh an den Nagel und will ab sofort seine Nachfolger in Schuss bringen: Miroslav Klose hat seine aktive Fußball-Karriere nach monatelangem Überlegen beendet, kehrt aber als Trainer-Azubi zur Nationalmannschaft zurück. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) gab am Dienstag bekannt, dass der 38 Jahre alte Weltmeister ein Ausbildungsprogramm absolvieren wird und gleichzeitig zum festen Bestandteil des Trainerteams aufsteigt.

"In der Nationalmannschaft habe ich meine größten Erfolge gefeiert, diese Zeit war wunderschön und bleibt unvergessen. Daher kehre ich gerne zum DFB zurück", sagte der deutsche Rekordtorschütze (71 Treffer): "In den vergangenen Monaten ist in mir der Gedanke gereift, auf dem Platz bleiben zu wollen, dabei aber eine neue Perspektive einzunehmen, nämlich die eines Trainers."

Der 137-malige Nationalspieler, der 16 Tore bei vier WM-Endrunden erzielt hat, wird das deutsche Trainerteam bereits bei der anstehenden WM-Qualifikationspartie in San Marino am 11. November (20.45 Uhr/RTL) und vier Tage später beim Länderspiel in Italien (20.45 Uhr/ARD) verstärken.

"Auf Miro war und ist immer Verlass, daher freue ich mich sehr, dass er jetzt erst mal zu unserem Team gehört", äußerte Bundestrainer Joachim Löw: "Er ist ein Vorbild als Mensch und Sportler, der dem Team und dem Erfolg alles unterordnet. Mit seinem Blick und seiner Erfahrung kann ich ihn mir künftig sehr gut als Trainer vorstellen, auf seinem Weg dahin möchten wir ihn im DFB gerne unterstützen." Löw ist sich sicher, "dass wir Trainer genauso wie die Spieler sehr von seiner Anwesenheit und Mitwirkung profitieren" werden: "Wir freuen uns auf Miro".

Die Rückkehr von Klose als Betreuer für die Offensivkräfte passt zur Strategie von DFB-Sportdirektor Hansi Flick. Der frühere Löw-Assistent hatte in der Vergangenheit betont, dass er eine weitere Spezialisierung im Trainerteam nach dem Vorbild der US-Sportarten für sinnvoll erachtet.

"Mit Blick auf die inhaltliche und konzeptionelle Ausgestaltung der DFB-Akademie ist es unser Ziel, immer wieder auch die Perspektive der Spieler in unsere Planungen einfließen zu lassen", betonte Flick: "Für den Fußball insgesamt ist es ein absoluter Gewinn, wenn jemand wie Miroslav Klose sich entschließt, als Trainer arbeiten zu wollen und sich weiter für den DFB einzubringen."

Vonseiten der DFB-Chefetage hatte es keinen Einspruch gegen die Pläne der sportlichen Leitung geben. Schließlich erklärte Löw am Montag bei der Bekanntgabe seiner Vertragsverlängerung bis 2020, dass die DFB-Spitze um Präsident Reinhard Grindel allen Vorschlägen rund um die Verstärkung des Trainerteams aufgeschlossen gegenübersteht.

Die Erfahrung von Klose kann die Nationalelf gut gebrauchen. Seit seinem Rücktritt aus der Auswahl nach dem WM-Triumph 2014 wird immer wieder das Fehlen eines echten Mittelstürmers bemängelt. Diese Rolle kann einzig Mario Gomez ausfüllen. Nationalmannschaftsmanager Oliver Bierhoff: "In unserem Strategieprozess für die Akademie wurde auch schnell deutlich, dass es sehr wertvoll sein wird, unsere ehemaligen Nationalspieler mit ihrer Erfahrung und ihrer Kompetenz einzubinden."

Der Vertrag von Klose, der hinter Lothar Matthäus (150 Einsätze) auf Platz zwei der deutschen Rekordspieler-Liste steht, beim italienischen Serie-A-Klub Lazio Rom war im Sommer ausgelaufen. Der frühere Bundesliga-Profi (1. FC Kaiserslautern, Werder Bremen, Bayern München), der an drei EM-Endrunden teilgenommen hat, wurde in den vergangenen Monaten immer wieder mit diversen Klubs in Verbindung gebracht - diese Spekulationen haben nun ihr Ende gefunden.