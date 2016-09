Missbrauchsbeauftragter: Schulen müssen mehr gegen sexuellen Missbrauch tun

Der Bundesbeauftragte für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs, Johannes-Wilhelm Rörig, hat die Schulen aufgefordert, stärker gegen sexuellen Missbrauch vorzugehen. Es gebe "ein bis zwei Kinder pro Klasse", die schon einmal Missbrauch erlebt hätten, das Dunkelfeld sei noch viel höher, sagte Rörig am Dienstag im ZDF-"Morgenmagazin".

Rörig zufolge müssen sich die Schulen auch verstärkt mit den Gefahren der digitalen Medien wie zum Beispiel Sexting, also die Kommunikation über sexuelle Themen und das Verschicken erotischer Bilder, befassen.

"Lehrer wissen oft nicht, wie sie an das Thema herangehen sollen", sagte der Missbrauchsbeauftragte. Kinder und Jugendliche bräuchten aber Ansprechpartner an den Schulen. Rörig stellt am Dienstag in Berlin die neue bundesweite Initiative "Schule gegen sexuelle Gewalt" vor. Lehrer sollen damit besser für das Thema gewappnet werden.