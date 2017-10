Missbrauchsbeauftragter fordert mehr Engagement gegen sexuelle Gewalt

Die Belästigungs- und Vergewaltigungsvorwürfe gegen den Hollywood-Produzenten Harvey Weinstein haben einen Aufschrei in aller Welt ausgelöst. Nun hat auch Deutschlands Missbrauchsbeauftragter Johannes-Wilhelm Rörig zu einer Debatte über sexuelle Gewalt aufgerufen. Diese könne "gar nicht laut genug geführt werden" und müsse auch von der künftigen Bundesregierung berücksichtigt werden, sagte Rörig den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Donnerstagsausgaben).

Die künftige Bundesregierung sei aufgerufen, "ein neues Kapitel im Kampf gegen sexuelle Gewalt aufzuschlagen", sagte Rörig in dem Interview. Die überwältigende Resonanz auf die Debatte unter dem Schlagwort #MeToo zeige, wie groß das weltweite Ausmaß sexueller Gewalt gegen Frauen, Kinder und Jugendliche sei.

Auch in Deutschland würden längst nicht alle Fälle der Polizei gemeldet, kritisierte Rörig. Neueste Studien gingen davon aus, dass etwa jede und jeder Siebte in Deutschland sexuelle Gewalt in Kindheit und Jugend erlitten habe. Dies sei "nicht länger hinnehmbar".

Derzeit sorgt der Skandal um den lange mächtigen Hollywood-Produzenten Harvey Weinstein für Empörung. Dutzende Frauen, darunter viele Schauspielerinnen, werfen ihm vor, sie sexuell belästigt zu haben. Auch mehrere Vergewaltigungen wurden Weinstein zur Last gelegt.

Auf Initiative der US-Schauspielerin Alyssa Milano haben unter dem Schlagwort "#MeToo" (Ich auch) im Kurzbotschaftendienst Twitter schon Millionen Frauen über sexuelle Übergriffe diskutiert. Viele berichteten von Belästigungen und Vergewaltigungen. Parallel dazu hatte die französische Journalistin Sandra Muller einen ähnlichen Aufruf unter dem Schlagwort #balancetonporc (etwa: Entlarve das Schwein) gestartet. Vor einigen Jahren hatten Twitter-Nutzerinnen in Deutschland bereits unter dem Schlagwort "# Aufschrei" über ihre Erfahrungen mit Sexismus und sexuellen Übergriffen berichtet.

Auch die US-Schauspielerin Tippi Hedren, Star aus Alfred Hitchcocks Meisterwerk "Die Vögel", warb dafür, dass noch mehr Frauen Front gegen sexuelle Belästigung machen. "Macht weiter! Das ist der einzige Weg, dass es aufhört", sagte die 87-Jährige in einem am Donnerstag ausgestrahlten Interview mit dem Sender Sky News.

Es gebe "keinen Grund auf der Welt", dass Frauen sich mit sexuellen Übergriffen abfinden müssten, sagte Hedren, die nach eigener Aussage in den 60er Jahren von Erfolgsregisseur Hitchcock sexuell belästigt wurde. Frauen hätten das "Recht", ihre Haltung zu dem Thema öffentlich zu machen.

Vergangenes Jahr und damit lange Zeit nach Hitchcocks Tod 1980 hatte Hedren dem britischen Regisseur vorgeworfen, er habe sie sexuell belästigt. Als sie seine Avancen zurückgewiesen habe, habe er versucht, sie einzuschüchtern. Es sei aber bei Weitem nicht nur die Filmbranche von solchen Übergriffen betroffen.

Das hatte am Mittwoch auch die schwedische Außenministerin Margot Wallström bestätigt. Sie schrieb auf Facebook, sie habe sexuelle Gewalt "auf höchster politischer Ebene" erlebt und sei selbst in ihrem Amt Opfer von sexueller Belästigung geworden. Details nannte Wallström dabei nicht.