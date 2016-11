Möglicher Drahtzieher der Anschläge von Paris und Brüssel identifiziert

Fast ein Jahr nach den Anschlägen in Paris am 13. November haben die Ermittler einen weiteren möglichen Drahtzieher identifiziert. Der Belgier marokkanischer Herkunft, Oussama Atar, werde verdächtigt, von Syrien aus die Attentate von Paris sowie die von Brüssel am 22. März koordiniert zu haben, hieß es am Dienstag aus Ermittlerkreisen. Der 32-Jährige soll der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) angehören.

"Er ist der einzige Koordinator aus Syrien, der während der Ermittlungen identifiziert wurde", hieß es weiter. Die Behörden glauben, dass sich Oussama Atar hinter dem Decknamen "Abou Ahmad" verbirgt, der mehrfach während der Untersuchungen zu den Anschlägen von Paris und Brüssel auftauchte.

Atar ist den Geheimdiensten bekannt: Er ist ein entfernter Cousin der Brüder Ibrahim und Khalid El Bakraoui, die sich in Brüssel in die Luft sprengten. Bei den Attentaten wurden 32 Menschen getötet. In diesem Zusammenhang wurde gegen Atar bereits ermittelt.

Neu ist seine mögliche Verwicklung in die Anschläge von Paris, bei denen Islamisten 130 Menschen töteten. Atar soll nach Überzeugung der Ermittler nicht nur als Hintermann dieser Angriffe aus Syrien fungiert haben. Zudem soll er zwei Dschihadisten beauftragt haben, einen weiteren Anschlag in Paris zu begehen. Die beiden Männer waren im Dezember vergangenen Jahres in Österreich gefasst worden. Der Algerier und der Pakistaner sollen zusammen mit Flüchtlingen über Griechenland in die EU eingereist sein. Der Algerier identifizierte Atar anhand von Fotos.

Zudem tauchte der Deckname Abou Ahmad bei Auswertungen eines Computers auf, der im Umfeld der belgischen Dschihadistengruppe gefunden wurde.

Ein weiterer mutmaßlicher Drahtzieher, Abdelhamid Abaaoud, war bereits zwei Wochen nach den Pariser Anschlägen im November 2015 bei einer Razzia der Polizei im Vorort Saint-Denis getötet worden. Er hatte lange im Brüsseler Vorort Molenbeek gelebt.