München baut Vorsprung aus - BVB zerlegt Leverkusen

Bayern München hat in der Fußball-Bundesliga auf dem Weg zur fünften Meisterschaft in Serie einen wichtigen Zwischenschritt gemacht. Der Spitzenreiter nutzte durch einen 3:0 (1:0)-Erfolg beim 1. FC Köln die Gunst der Stunde nach dem Punkteverlust von Verfolger RB Leipzig (am Freitag 2:2 beim FC Augsburg) und baute elf Runden vor Saisonschluss seinen Vorsprung auf die Sachsen auf sieben Punkte aus.

Leipzig selbst geriet durch das Remis zugleich wieder in Sichtweite von Borussia Dortmund: Der Vizemeister verkürzte den Abstand auf den Neuling durch einen imponierenden 6:2 (2:0)-Erfolg im Duell der Champions-League-Teilnehmer mit Bayer Leverkusen auf immerhin nur noch sechs Zähler. Dem BVB wiederum sitzt nur zwei Punkte zurück 1899 Hoffenheim nach einem nicht minder klaren 5:2 (1:1)-Sieg gegen Kellerkind FC Ingolstadt im Nacken.

Der Erfolg der Kraichgauer setzte ihre Verfolger am Sonntag unter Druck: Hertha BSC (beim Hamburger SV/17.30 Uhr/Sky) und Eintracht Frankfurt (gegen den SC Freiburg/15.30 Uhr/Sky) benötigen idealerweise einen Dreier, wenn die Chancen auf den Platz in der Qualifikation zur Champions League nicht sinken sollen. In Schlagdistanz zu den Europa-League-Plätzen schob sich unterdessen Pokal-Halbfinalist Borussia Mönchengladbach durch seinen 4:2 (1:1)-Erfolg im Duell der Europacup-Kontrahenten mit Schalke 04 auf Platz acht vor.

Im Tabellenkeller gehen für Schlusslicht Darmstadt 98 nach der 0:2 (0:0)-Niederlage bei Werder Bremen die Lichter allmählich aus. Ingolstadt hat den HSV bei nur zwei Punkten Rückstand momentan jedenfalls noch in Reichweite. Über dem Strich feierte der VfL Wolfsburg zum Debüt seines neuen Trainers Andries Jonker durch ein 1:1 (1:1) beim FSV Mainz 05 wenigstens einen Teilerfolg nach der Trennung vom bisherigen Chefcoach Valerien Ismael.

In Köln kam München fast im Schongang zum standesgemäßen Erfolg. Javi Martinez (25.), Juan Bernat (48.) und Franck Ribery (90.) trafen für die Elf von Trainer Carlo Ancelotti.

Dortmunds Trainer Thomas Tuchel hatte beim dritten Liga-Sieg seines Teams in Folge ebenfalls viel Grund zur Freude. Ousmane Dembélé (6.), Pierre-Emerick Aubameyang (26., 69.), Christian Pulisic (77.), André Schürrle (85., Foulelfmeter) und Rafael Guerreiro (90.+2) brannten gegen die überforderten Leverkusener ein Feuerwerk ab. Kevin Volland (48.) und Wendell (74.) konnten für Bayer, wo Trainer Roger Schmidt immer stärker unter Druck gerät, nur Ergebniskosmetik betreiben.

Durch seine höchste Niederlage seit fast sechs Jahren musste Leverkusen Mönchengladbach in der Tabelle vorbeiziehen lassen. Im ersten Teil von Borussias Schalke-Trilogie stellte Fabian Johnson (28. und 64.) für die Gastgeber die Weichen trotz des zwischenzeitlichen Ausgleichs durch Nabil Bentaleb (38., Foulelfmeter) auf Sieg. Danach stärkten Oscar Wendt (67.) und Raffael (76.) das Selbstvertrauen der Rheinländer für die beiden Achtelfinal-Duelle mit den Knappen in der Europa League (9. und 16. März), ehe Leon Goretzka (83.) noch Ergebniskosmetik für die Gäste betrieb.

Bei Hoffenheims Kantersieg gegen Ingolstadt nach 1:2-Rückstand war Adam Szalai mit einem Doppelpack der Matchwinner der Platzherren. Ebenfalls durch zwei Treffer war Max Kruse (75., Foulelfmeter und 90.+2) bei Bremens Erfolg gegen Darmstadt Werders Mann des Tages. Die Hessen unter dem früheren Werder-Profi Torsten Frings sind damit auswärts weiter ohne Punkt.

In Mainz durfte Jonker nach Wolfsburgs Führung durch Nationalspieler Mario Gomez (20.) sogar kurz auf einen perfekten Einstand hoffen. Doch Jhon Cordoba sicherte den Rheinhessen nur vier Minuten später wenigstens einen Punkt.