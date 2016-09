Münchner Oktoberfest beginnt unter umfassenden Sicherheitsvorkehrungen

Begleitet von den umfassendsten Sicherheitsvorkehrungen seiner Geschichte beginnt am Samstag in München das Oktoberfest (12.00 Uhr). Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) wird mit dem Fassanstich und dem folgenden Ausruf "O'zapft is" die Bierströme auf dem größten Volksfest der Welt zum fließen bringen.

Die Verantwortlichen der Stadt haben mit einem erheblich verschärften Sicherheitskonzept auf die Terroranschläge der jüngsten Zeit reagiert. So ist die Theresienwiese erstmals umzäunt, Rucksäcke und große Taschen sind verboten. Manche Wirte fürchten, dass die Maßnahmen Besucher abschrecken. In den vergangenen Jahren kamen stets um die sechs Millionen Menschen zu dem diesmal bis zum 3. Oktober dauernden Volksfest.