Multilaterale Zypern-Verhandlungen bringen keine konkreten Ergebnisse

Bei den multilateralen Verhandlungen über eine Wiedervereinigung Zyperns hat es keine konkreten Ergebnisse gegeben. Die Teilnehmer, darunter erstmals die Garantiemächte Griechenland, Türkei und Großbritannien, beschlossen am Donnerstag in Genf, die Gespräche kommende Woche auf Expertenebene fortzusetzen. Die UNO rief die die Verhandlungspartner auf, die "historische Gelegenheit" für eine Einigung zu nutzen. Einer der Streitpunkte ist die Frage des Abzugs türkischer Truppen von der Insel.

Die Gespräche über die Wiedervereinigung der seit einem Militärputsch und einer türkischen Militärintervention 1974 geteilten Mittelmeerinsel waren am Montag unter UN-Vermittlung wieder aufgenommen worden. Der neue UN-Generalsekretär Antonio Guterres leitete die Verhandlungen.

Nach dreitägigen Gesprächen zwischen dem griechisch-zyprischen Präsidenten Nicos Anastasiades und dem Volksgruppenführer der international nicht anerkannten Türkischen Republik Nordzypern, Mustafa Akinci, waren am Donnerstag die Außenminister der Türkei, Griechenlands und Großbritanniens - Mevlüt Cavosoglu, Nikos Kotzias und Boris Johnson - zu den Genfer Verhandlungen dazugestoßen. Die drei Länder sind die Garantiemächte Zyperns. Es war das erste Mal, dass in diesem multilateralen Format verhandelt wurde.

Als die Republik Zypern 1960 durch Unabhängigkeit der bisherigen Kronkolonie vom Vereinigten Königreich entstand, übernahmen die Mutterländer der beiden Volksgruppen, Griechenland und Türkei, sowie Großbritannien die Aufgabe, über die Einhaltung der Verfassung zu wachen. Großbritannien unterhält bis heute Militärstützpunkte auf der strategisch wichtigen Insel.

Guterres sagte während der Konferenz, eine Beilegung des Zypernkonflikts sei in greifbare Nähe gerückt. "Wunder" seien allerdings nicht zu erwarten. Es gehe nicht um eine "schnelle Bastelei", gesucht werde eine "solide und dauerhafte Lösung" für Zypern.

Am späten Donnerstagabend wurden die Gespräche vertagt: Die Teilnehmer hätten vereinbart, eine Arbeitsgruppe einzusetzen, die am 18. Januar ihre Arbeit aufnehmen solle, teilte die UNO mit. Parallel würden die innerzyprischen Verhandlungen über ausstehende Fragen in anderen Bereichen fortgesetzt. Anschließend soll sich eine hochrangig besetzte Konferenz mit den Ergebnissen der Expertengespräche befassen.

Die Teilnehmer hätten anerkannt, dass es an der Zeit sei, "die Verhandlungen zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen", erklärte die UNO. "Das ist eine historische Gelegenheit, die nicht verpasst werden sollte."

Der britische Außenminister Boris Johnson erklärte, es habe "echte Fortschritte" gegeben. "Mit einem kontinuierlichem Engagement und dem politischen Willen dürfte eine historische Vereinbarung in Reichweite sein."

Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu sagte nach dem Ende der Konferenz, die Verhandlungen seien in eine "entscheidende Phase" getreten, es gebe aber noch Meinungsverschiedenheiten in "sensiblen Bereichen".

Cavusoglu rügte seinen griechischen Kollegen Nikos Kotzias, der gesagt hatte, bei einem Treffen am 23. Januar wollten die Außenminister der Türkei, Griechenlands und Großbritanniens über das Thema Sicherheit beraten. "Die Ankündigung eines Datums vor dem Erreichen einer Vereinbarung ist nicht die richtige Methode", sagte der türkische Außenminister. "Es wird an dem Tag kein Treffen geben."

Cavusoglu beharrte darauf, dass türkische Truppen auf der Insel bleiben müssten. Die türkische Garantie sei für die türkischen Zyprer "unerlässlich". Dagegen besteht die Regierung der zur EU gehörenden Republik Zypern auf den Abzug der 30.000 türkischen Soldaten, die im türkischen Norden der Insel stationiert sind.

Die Konferenz widmete sich nur Sicherheitsfragen. Bei den vorangegangenen Gesprächen in Genf hatte es in strittigen Fragen keinen Durchbruch gegeben - etwa der künftigen Aufteilung Zyperns zwischen der griechisch- und der türkischsprachigen Gemeinschaft innerhalb eines möglichen föderalen Staates mit zwei Bundesländern. Diese Fragen sollen in innerzypriotischen Gesprächen unter der Leitung des UN-Sonderbeauftragten für Zypern, Espen Barth Eide, geklärt werden.