Musical-Romanze "La La Land" mit sieben Nominierungen Favorit bei Golden Globes

Die Muscial-Romanze "La La Land" geht als Favorit in das Rennen um die Golden Globes: Damien Chazelles Tribut an das goldene Zeitalter der US-Musicals erhielt sieben Nominierungen für die begehrten Filmpreise, wie der Verein der Auslandspresse am Montag in Hollywood mitteilte. Marion Ades Tragikomödie "Toni Erdmann" wurde pünktlich zu ihrem 40. Geburtstag in der Kategorie "bester fremdsprachiger Film" nominiert.

"Toni Erdmann" konkurriert mit dem chilenischen Film "Neruda", den französischen Streifen "Divines" und "Elle" sowie der iranisch-französischen Produktion "The Salesman". Das Medienboard Berlin-Brandenburg, das "Toni Erdmanm" mitförderte, gratulierte Ade zu ihrem "einzigartigen Geburtstagsgeschenk" und der "ADElung" in Hollywood. Die Tragikomödie geht auch für Deutschland ins Rennen um eine Oscar-Nominierung.

"La La Land", die Liebesgeschichte zwischen einem ehrgeizigen Jazzpianisten (Ryan Gosling) und einer aufstrebenden Schauspielerin (Emma Stone), wurde unter anderem für die Kategorie "Bestes Musical/Komödie" und beste Darsteller und beste Darstellerin in einem Musical nominiert. In der Kategorie "Bestes Muscial/Komödie" tritt der Film gegen "20th Century Women", "Deadpool", "Florence Foster Jenkins" und "Sing Street" an.

Die Filme "Moonlight", "Manchester by the Sea" und "Florence Foster Jenkins" gehen mit sechs, fünf und vier Nominierungen ins Rennen um die Golden Globes.

Nominiert für die Königskategorie "Bestes Drama" wurden Mel Gibsons Kriegsfilm "Hacksaw Ridge", der Neo-Western "Hell or High Water", die Familiendramen "Lion" und "Manchester by the Sea" sowie "Moonlight", die Geschichte um einen jungen, homosexuellen Afroamerikaner. Die Golden Globes werden am 8. Januar verliehen.