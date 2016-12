Mutmaßlicher Berlin-Attentäter in Mailand von Polizisten erschossen

Der mutmaßliche Berlin-Attentäter Anis Amri ist in Mailand erschossen worden. Es bestehe "nicht der Schatten eines Zweifels" an der Identität des Getöteten, sagte der italienische Innenminister Marco Minniti am Freitag. Der Tunesier war laut Minniti in der Nacht von einer Polizeistreife angehalten worden und hatte sich eine Schießerei mit den Beamten geliefert.

Der gesuchte Tunesier habe "ohne zu zögern" eine Waffe aus seinem Rucksack gezogen, als er in die Polizeikontrolle kam, sagte Minniti weiter. Bei der Schießerei wurde ein Polizist in die Schulter getroffen, er war nicht in Lebensgefahr.

Nach dem Verdächtigen war seit Mittwoch europaweit gefahndet worden. Amri soll bei dem Anschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkt am Montag zwölf Menschen getötet und fast 50 weitere verletzt haben. Er hatte in der Vergangenheit mehrere Jahre in Italien gelebt.

Die italienischen Behörden hatten seine Fingerabdrücke gespeichert, weil er 2011 wegen Brandstiftung zu vier Jahren Gefängnis verurteilt worden war. Amri war 2011 von Tunesien nach Italien gelangt, vier Jahre später reiste er nach Deutschland ein.

Nach Erkenntnissen der deutschen Ermittler steuerte der als islamistischer "Gefährder" bekannte Amri den Lastwagen in die Menschenmenge am Breitscheidplatz. In und an dem Fahrzeug wurden die Fingerabdrücke des Tunesiers gefunden.

Unter den Todesopfern des Anschlags auf den Berliner Weihnachtsmarkt sind nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittler mindestens vier Ausländer. Neben dem getöteten polnischen Lastwagenfahrer sei je ein Opfer aus Tschechien, Italien und Israel identifiziert worden, sagte eine Sprecherin der Bundesanwaltschaft.