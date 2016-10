Mutmaßlicher Chemnitzer Bombenbauer arbeitete offenbar an Sprengstoffweste

Der auf seiner Flucht von drei Landsleuten in einer Leipziger Wohnung überwältigte terrorverdächtige Syrer Jaber A. könnte den Ermittlern zufolge mit der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) in Verbindung gestanden haben. "Vorgehensweise und Verhalten des Verdächtigen sprechen derzeit für einen IS-Kontext", sagte der Präsident des sächsischen Landeskriminalamts (LKA), Jörg Michaelis, am Montag in Dresden.

Nach A. war seit Samstag europaweit gefahndet worden. Der 22-Jährige wird nach Angaben der Bundesanwaltschaft verdächtigt, einen islamistisch motivierten Anschlag vorbereitet zu haben. Bei der Durchsuchung einer vom Gesuchten genutzten Wohnung in Chemnitz hätten die Ermittler am Samstag anderthalb Kilogramm hochexplosiven Sprengstoffs sowie weiteres Material gefunden, das zur Herstellung einer Sprengstoffweste geeignet gewesen sei, erklärte die Behörde am Montag in Karlsruhe.

"Erkenntnisse dafür, dass der überaus professionell agierende Beschuldigte Jaber A. bereits ein konkretes Ziel für seinen Sprengstoffanschlag ins Auge gefasst hat, liegen derzeit nicht vor", teilte die Bundesanwaltschaft weiter mit. Der Verdächtige sollte demnach am Montag in Dresden einem Richter vorgeführt werden.

Nach A. war unter Hochdruck gefahndet worden, nachdem er bei der Razzia in der Chemnitzer Wohnung am Samstagmorgen nicht angetroffen worden und den Beamten möglicherweise nur knapp entkommen war. In der Nacht zum Montag überwältigten ihn nach Angaben der sächsischen Polizei dann offensichtlich drei Syrer, in deren Wohnung sich der Terrorverdächtige aufhielt.

Gegen Mitternacht sei einer der drei Landsleute von A. auf einem Polizeirevier in Leipzig erschienen und habe mitgeteilt, dass er diesen aufgrund der Öffentlichkeitsfahndung erkannt habe, sagte Michaelis. Zudem habe er berichtet, dass seine beiden Mitbewohner A. in ihrer Wohnung überwältigt und gefesselt hätten. Dies habe sich bestätigt. "Der Tatverdächtige ist uns in gefesseltem Zustand übergeben worden."

Wieso sich A. in der Wohnung der drei Männer aufhielt, war demnach am Montag zunächst noch unklar. Die Männer würden nun als Zeugen vernommen, sagte Michaelis. Die Ermittlungen liefen.

Laut Bundesanwaltschaft und Polizei waren die Ermittler durch Erkenntnisse des Bundesamts für Verfassungsschutz (BfV) auf die Spur von A. gekommen und hatten ihn seit einiger Zeit beobachtet. Die zunächst eher vagen Hinweise hätten sich in den vergangenen Tagen dann durch weitere nachrichtendienstliche Informationen derart konkretisiert, dass ein Zugriff auf ein Wohnhaus in Chemnitz vorbereitet wurde, in dem sich A. anscheinend aufhielt.

Bei der Vorbereitung dieses Zugriffs am Samstagmorgen kam Michaelis zufolge ein Mann aus dem Mehrfamilienhaus, in dem die mit A. in Verbindung stehende Wohnung liegt. Beamte hätten ihn aus "größerer Entfernung" bemerkt, er sei aber trotz eines Warnschusses geflüchtet, sagte er.

Ob es sich um A. gehandelt habe, sei aber unklar, betonte er. Das könnten erst die weiteren Ermittlungen klären. Derzeit sei noch unbekannt, ob A. überhaupt in der Wohnung gewesen sei.

Bereits am Samstag war zudem der Mieter der Chemnitzer Wohnung festgenommen worden, in der der Sprengstoff entdeckt worden war. Die Generalstaatsanwaltschaft wirft dem 33-jährigen Syrer Mittäterschaft vor. Er soll A. seine Wohnung zur Verfügung gestellt und für diesen im Internet Materialien für die Anschlagsplanungen bestellt haben. Er sitzt in Untersuchungshaft.

A. wurde nach Angaben der Ermittler erstmals im Februar 2015 in München registriert, im Juni 2015 wurde er als Flüchtling anerkannt und lebte in Nordsachsen. Zuvor war er unauffällig.

Bundes- und Landespolitiker lobten die Arbeit der Sicherheitsbehörden und die Syrer, die ihn fassten. Im Namen von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sprach eine Regierungssprecherin in Berlin dem Tippgeber die "Anerkennung" der Regierung aus. Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU) würdigte "den mutigen und verantwortungsbewussten syrischen Mitbürger".