Mutmaßlicher IS-Kämpfer schweigt am ersten Prozesstag zu Anklagevorwürfen

Zum Auftakt des Prozesses gegen einen mutmaßlichen IS-Kämpfer hat der angeklagte Syrer am Mittwoch vor dem Berliner Kammergericht zu den Tatvorwürfen geschwiegen. Die Bundesanwaltschaft legte dem 20-jährigen Shaas al-M. bei der Verlesung der Anklageschrift Mitgliedschaft in einer Terrorvereinigung und Verstoß gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz zur Last. Einen Antrag der Verteidigung auf Ausschluss der Öffentlichkeit wies der Staatsschutzsenat zurück.

"Die Verhandlung ist für die Öffentlichkeit von besonderem Interesse", begründete der Vorsitzende Richter Andreas Müller die Ablehnung des Antrags. Gegenstand des Verfahrens seien Vorwürfe, welche die innere Sicherheit Deutschlands beträfen.

Al-M. soll laut Anklage von 2013 bis 2015 in Syrien für die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) gekämpft haben. Zudem kundschaftete er nach Erkenntnissen der Bundesanwaltschaft mögliche Anschlagsziele in Berlin aus und nahm dabei den Alexanderplatz, das Brandenburger Tor und den Reichstag ins Visier. Informationen über potenzielle Anschlagsziele in der Hauptstadt soll er über Kontaktmänner dem IS mitgeteilt haben.

Im August 2015 reiste der Syrer demnach nach Deutschland und hielt laut Anklage weiter intensiven Kontakt zum IS. Zudem soll er mindestens einen Kämpfer nach Syrien vermittelt und sich als Kontaktmann für etwaige Attentäter hierzulande zur Verfügung gestellt haben.

Am 22. März vergangenen Jahres wurde er festgenommen und sitzt seither in Untersuchungshaft. In Syrien soll al-M. unter anderem unter dem Kommando des IS an der Belagerung des Flughafens von Deir Essor beteiligt gewesen und für die Versorgung von IS-Truppen mit Lebensmitteln verantwortlich gewesen sein.

"Wir haben umfangreiches Beweismaterial", sagte der Anklagevertreter Gerwin Moldenhauer am ersten Verhandlungstag. Die Verteidigung des Syrers bestritt hingegen in Beweisanträgen, dass ihr Mandant Kontakt mit IS-Kommandanten in Syrien gehabt habe.

Zu Prozessbeginn verweigerte al-M. die Aussage. Der 20-Jährige erklärte sich jedoch über seine Verteidigung bereit, am Gutachten eines Sachverständigen für den Prozess mitzuwirken.

Für das Verfahren gegen mutmaßlichen IS-Kämpfer beraumte der Berliner Staatsschutzsenat zunächst weitere Verhandlungstage bis in den April an. Die Verhandlung findet unter verschärften Sicherheitsvorkehrungen statt.