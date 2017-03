Mutmaßlicher Kindsmörder von Herne vernommen

Der mutmaßliche Kindsmörder von Herne ist nach seiner Festnahme am Donnerstagabend vernommen worden. Ein Sprecher der zuständigen Polizei Dortmund wollte aber am Freitagmorgen keine Angaben zu den Aussagen des Verdächtigen oder einem möglichen Motiv machen. Unklar blieb zunächst auch die Identität des Manns, der nach einem Hinweis des 19-jährigen Marcel H. tot in einer Wohnung in Herne gefunden worden war.

Polizei und Staatsanwaltschaft wollen am Freitagnachmittag in einer Pressekonferenz über den aktuellen Stand der Ermittlungen informieren. Marcel H., der einen neunjährigen Jungen in Herne getötet haben soll, hatte sich am Donnerstagabend selbst gestellt. Er gab sich in einem Schnellimbiss der Ruhrgebietsstadt zu erkennen und ließ sich von der alarmierten Polizei festnehmen.

Aufgrund eines Hinweises des 19-Jährigen fanden die Ermittler in einer Wohnung in Herne noch am Donnerstagabend eine Leiche. Der Polizeisprecher sagte am Freitagmorgen lediglich, dass es sich bei dem Toten um einen Mann Anfang 20 handle. Genauere Angaben wollte er zunächst nicht machen.

Die Polizei hatte zuvor mit einem Großaufgebot nach Marcel H. gesucht. Er wird verdächtigt, einen neunjährigen Nachbarsjungen am Montagabend im Keller eines Reihenhauses erstochen zu haben. Der Verdächtige soll sich mit seiner Tat im sogenannten Darknet gebrüstet haben. Nach der Bluttat soll er Suizidabsichten angedeutet haben.