Mutmaßlicher Lkw-Attentäter von Stockholm ist Usbeke

Der mutmaßliche Lkw-Attentäter von Stockholm ist ein 39-jähriger Usbeke. Zum Motiv des festgenommenen Verdächtigen machte die schwedische Polizei am Samstag noch keine Angaben. Der Mann war dem Inlandsgeheimdienst Säpo aber bekannt, wie Behördenchef Anders Thornberg sagte. Medien zufolge soll der 39-Jährige ein Anhänger der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) sein. Sprengstoffexperten untersuchten einen verdächtigen Gegenstand, der in dem Tatfahrzeug gefunden wurde.

Es deute alles darauf hin, dass der festgenommene Mann der Täter sei, sagte Polizeichef Dan Eliasson. "Der Verdacht hat sich erhärtet." In der Fahrerkabine des Lkw sei ein Gegenstand gefunden worden, "der dort nicht hingehört". Es werde nun untersucht, ob es sich dabei um eine Bombe handele.

Der Verdächtige war dem Inlandsgeheimdienst Säpo bekannt. Der Name des 39-Jährigen sei in der Vergangenheit bei Ermittlungen aufgetaucht, sagte Behördenchef Thornberg. Nähere Angaben zu den Medienberichten über IS-Sympathien machte er nicht. "Seine Facebook-Seite lässt Sympathien für den IS erkennen", sagte aber auch der Terrorismusexperte Magnus Ranstorp vom nationalen Verteidigungskolleg.

Der Zeitung "Expressen" zufolge tauchte sein Name im Zusammenhang mit einem Geldwäscheskandal zur Finanzierung des IS auf, eine eindeutige Verbindung zum IS habe aber nicht nachgewiesen werden können.

Der mutmaßliche Attentäter wurde wenige Stunden nach dem Anschlag in Märsta, einer Kleinstadt im Norden von Stockholm, festgenommen. Laut Staatsanwaltschaft werden ihm "terroristische Tötungen" zur Last gelegt. Der Geheimdienst fahndete nach "möglichen Komplizen oder Netzwerken, die in die Attacke verwickelt sein könnten".

Der Angreifer war am Freitagnachmittag im Zentrum der schwedischen Hauptstadt mit einem gestohlenen Lkw durch eine Einkaufsstraße gerast und dann in das Kaufhaus "Ahlens" gekracht. Er tötete vier Menschen, 15 weitere wurden verletzt. Zehn von ihnen wurden am Samstag weiterhin im Krankenhaus behandelt.

Der Anschlag ereignete sich gegen 15.00 Uhr an der beliebten Einkaufsmeile Drottninggatan. In der Nacht zu Samstag ließ die Polizei den Lkw einer Brauerei abtransportieren, wie AFP-Journalisten berichteten.

Nach dem Angriff hatten sich in Stockholm chaotische Szenen abgespielt. Menschen flohen in Panik aus der Einkaufsstraße, Hubschrauber kreisten über dem Stadtzentrum.

Am Samstag herrschte in Stockholm Trauer. Die Flaggen am Königspalast, am Regierungssitz, am schwedischen Parlament und am Stockholmer Rathaus wurden auf Halbmast gesetzt. Auf den Straßen im Stadtzentrum kehrte allmählich wieder Normalität ein. Vor den Absperrungen am Tatort legten Trauernde zahlreiche Blumen nieder.

Die Attacke in Stockholm war nach London und St. Petersburg der dritte Anschlag binnen zwei Wochen in Europa. Das Vorgehen des Täters erinnerte an die islamistisch motivierten Lkw-Anschläge in Nizza und Berlin, welche die IS-Miliz für sich beanspruchte.

"Wir wissen, dass das Ziel solcher Attacken ist, Angst und Hass zu verbreiten", sagte Schwedens Regierungschef Stefan Löfven, als er am Tatort Blumen niederlegte. Die Schweden hätten nach dem Anschlag aber Stärke bewiesen und sich gegenseitig unterstützt. "Heute trägt ganz Schweden Trauer, aber wir werden das gemeinsam überstehen", betonte Löfven.

Kronprinzessin Victoria besuchte den Ort des Anschlags im Zentrum der Hauptstadt. "Ich fühle eine unglaubliche Traurigkeit und Leere", sagte die 39-Jährige. Gleichzeitig beschwor sie die Solidarität der Schweden: "Das wird uns auf gewisse Art noch stärker machen."

Ihr Vater König Carl XVI Gustaf, der vorzeitig von einer Brasilienreise zurückgekehrt war, trat in Stockholm vor die Presse. "Die Fürsorge, die die Menschen untereinander zeigen, zeigt die Kraft unserer Gesellschaft", sagte er. Es gebe viel mehr Menschen, die helfen wollten, als jene, "die uns schaden wollen".

Am Sonntag ist eine friedliche Versammlung in der Nähe des Anschlagsorts geplant. Am Montag will Schweden der Opfer des Anschlags mit einer Trauerfeier und einer landesweiten Schweigeminute um 12.00 Uhr gedenken.