Mutmaßlicher Stockholm-Attentäter gesteht "terroristischen" Anschlag

Der mutmaßliche Stockholm-Attentäter hat den Anschlag gestanden. Der festgenommene Hauptverdächtige Rachmat Akilow habe sich zu einer "terroristischen Tat" bekannt, sagte sein Pflichtverteidiger Johan Eriksson am Dienstag vor einer Haftrichterin in der schwedischen Hauptstadt. Akilow selbst äußerte sich nicht. Die Richterin ordnete Untersuchungshaft an.

Akilow habe "akzeptiert, in Untersuchungshaft genommen zu werden", sagte Pflichtverteidiger Eriksson. Der 39-jährige Usbeke, der als Anhänger der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) gilt, soll am Freitag bei einem Lkw-Anschlag in der Stockholmer Innenstadt vier Menschen getötet haben. Er wurde am Freitagabend festgenommen.

Zu dem Haftprüfungstermin in einem streng bewachten Gerichtssaal erschien er am Dienstagvormittag mit gesenktem Kopf, der unter einem Kapuzenpullover verborgen war. Ein Dolmetscher übersetzte dem Russisch sprechenden Usbeken die Anhörung. Als Richterin Malou Lindbom ihn aufforderte, seine Kapuze abzunehmmen, leistete Akilow der Anweisung Folge.

Akilow äußerte sich während des Gerichtstermins nicht selbst. Am Montag hatte er laut einem Gerichtsdokument verlangt, seinen Pflichtverteidiger durch einen Anwalt sunnitischen Glaubens zu ersetzen. Das Gericht lehnte dies ab.

Nach Erikssons Stellungnahme gab die Richterin dem Antrag der Staatsanwaltschaft statt, den Rest der Anhörung hinter verschlossenen Türen fortzusetzen. Die Anklagebehörde hatte dies mit den vertraulichen Ermittlungsdetails begründet, die bei der Anhörung zur Sprache kommen würden. Nach einer Stunde durfte die Presse den Gerichtssaal wieder betreten.

Lindblom ordnete Untersuchungshaft an und kam damit dem Antrag von Staatsanwalt Hans Ihrman nach. Akilow droht in einem Prozess eine lebenslange Haftstrafe.

Der Usbeke soll am Freitagnachmittag mit einem gestohlenen Lastwagen durch eine belebte Einkaufsstraße in der Stockholmer Innenstadt gerast und das Fahrzeug dann in das Kaufhaus "Ahlens" gelenkt haben. Er tötete eine schwedische Frau und ein elfjähriges schwedisches Mädchen sowie einen Briten und eine Belgierin. 15 weitere Menschen wurden verletzt. Acht von ihnen befanden sich noch im Krankenhaus, zwei von ihnen schwebten in Lebensgefahr.

Die schwedischen Behörden hatten im Juni vergangenen Jahres entschieden, dass Akilow abgeschoben werden sollte. Daraufhin tauchte er ab. Am Sonntag wurde ein weiterer Verdächtiger festgenommen - laut Medienberichten ebenfalls ein Usbeke.

Welche Verbindung es zwischen den beiden Männern gibt, blieb zunächst offen. Die Polizei rechnete mit langwierigen Ermittlungen. Vize-Polizeichef Mats Löfving sagte am Montag, die Ermittlungen zu dem Anschlag könnten ein Jahr in Anspruch nehmen.