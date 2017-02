Mutmaßlicher zweifacher Frauenmörder in Leipzig gefasst

Die Polizei hat in Leipzig einen mutmaßlichen zweifachen Frauenmörder festgenommen. Gegen den 38-Jährigen wurde am Dienstag Haftbefehl wegen Mordes in zwei Fällen erlassen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in Leipzig mitteilten. Die Polizei war demnach im Zusammenhang mit dem Fall einer seit Ende November vermissten 40-jährigen Frau auf den Mann gestoßen. Zuvor hatten sich Hinweise auf ein Tötungsdelikt verdichtet.

Am Montag durchsuchten die Ermittler die Wohnung des Mannes. In einer Vernehmung gestand er, die vermisste Frau getötet zu haben und machte Angaben, wo die Leiche der 40-Jährigen liegt. Dort fand die Polizei noch am Montag ihre sterblichen Überreste. Nach Informationen der "Bild"-Zeitung lagen sie in einem verfallenen Haus im Westen der Stadt, nur rund 200 Meter vom Wohnort des mutmaßlichen Täters entfernt.

Die genauen Todesumstände waren noch unklar. Erkenntnisse erwarten die Ermittler von der Obduktion.

Der Tatverdächtige gestand außerdem, eine weitere Frau getötet zu haben. Die zerstückelte Leiche der 43-Jährigen war im vergangenen April im Elsterflutbecken in Leipzig gefunden worden. Der Fall galt bislang als ungeklärt.

Weitere Angaben zu den mutmaßlichen Hintergründen der Taten und den Tatumständen sowie zu Einzelheiten des Geständnisses machte die Staatsanwaltschaft mit Verweis auf die noch laufenden Ermittlungen nicht. Der Beschuldigte ist demnach strafrechtlich bisher nicht in Erscheinung getreten.