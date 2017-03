Mutter von tagelang in Koffer verstecktem Baby zu sechs Jahren Haft verurteilt

Weil sie ihr Neugeborenes tagelang in einem mit aussortierten Gegenständen gefüllten Koffer steckte, hat das Landgericht in Hannover eine junge Mutter zu sechs Jahren Haft verurteilt. Die Richter sahen es nach Angaben eines Sprechers am Donnerstag als erwiesen an, dass sie das Kind töten wollte. Sie verurteilten die 22-Jährige daher wegen versuchten Totschlags.

Die Kammer ging demnach über die Forderung der Anklage hinaus, die fünf Jahre Gefängnis ebenfalls wegen versuchten Totschlags verlangt hatte. Die Staatsanwaltschaft nahm an, dass die Frau den Tod des Babys zwar billigend in Kauf nahm, aber keinen direkten Tötungsvorsatz hatte.

Dies sah das Gericht dem Sprecher zufolge anders. Die junge Angeklagte habe sich bereits während der verheimlichten Schwangerschaft von ihrem Kind innerlich "tief distanziert" und es nach der Geburt töten wollen. Dies zeigte sich nach Einschätzung der Richter auch darin, dass sie es ausgerechnet in einen Koffer mit alten Schuhen, Schallplatten und Handtüchern legte. Es habe sich letztlich um eine Art "geistiger Abtreibung" gehandelt.

Die Tat ereignete sich im vergangenen September in Hannover. Die Angeklagte hatte das Kind in ihrer Wohnung zur Welt gebracht und anschließend in einem verschlossenen Koffer in einem Abstellraum versteckt. Sie ging in den folgenden Tagen weiterhin zur Arbeit und schaute nur gelegentlich nach dem Säugling, um ihn zu stillen. Schließlich fand ihr Lebensgefährte das Baby und alarmierte die Polizei. Das Baby überlebte die Geschehnisse.

In dem Koffer fanden die Ermittler bei einer genaueren Kontrolle später auch noch das Skelett eines weiteren Babys, das die 22-Jährige mutmaßlich 2015 zur Welt brachte. Weil trotz aufwändiger gerichtsmedizinischer Untersuchungen nicht mehr nachweisbar war, dass es lebend zur Welt kam, kam es deshalb aber nicht zu einer Anklage oder einem Prozess.

Die Verteidigung hatte auf eine zur Bewährung ausgesetzte Haftstrafe von einem Jahr und zehn Monaten plädiert. Sie vertrat nach früheren Gerichtsangaben die Auffassung, dass der Angeklagten ein Tötungsvorsatz nach der Beweisaufnahme nicht nachzuweisen sei. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Verteidigung und Anklage können es anfechten.