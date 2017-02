Nach Anschlag auf türkisches Café in Essen 16 Verdächtige in Untersuchungshaft

Gut drei Monate nach einem Brandanschlag auf ein türkisches Café in Essen sitzen nun 16 Tatverdächtige in Untersuchungshaft. Bei einer Großrazzia in elf NRW-Städten vollstreckten die Ermittler am Donnerstag weitere 13 Haftbefehle gegen Verdächtige mit kurdischen Wurzeln, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Zudem wurden zehn Menschen in Gewahrsam genommen. Weitere Einzelheiten nannten die Behörden mit Hinweis auf die laufenden Ermittlungen nicht.

Bei dem Anschlag am 4. November waren aus einer Gruppe heraus Molotowcocktails durch die Fenster des türkischen Ladenlokals geworfen worden. Ein Mann in dem Café wurde leicht verletzt. Bereits in den ersten Tagen nach dem Anschlag wurdeen drei Verdächtige festgenommen.

Seitdem ermittelte die Polizei weiter auf Hochtouren. Insgesamt erwirkten die Beamten 30 Durchsuchungsbeschlüsse und 17 weitere Haftbefehle, von denen 13 am Donnerstag vollstreckt werden konnten. Zu der Razzia rückten die Ermittler in Essen, Dortmund, Bochum, Gelsenkirchen, Hagen, Köln, Meckenheim, Wuppertal, Jüchen, Grevenbroich und Duisburg aus.