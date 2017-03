Nach Attentatswarnung suchen Ermittler mögliche Kontaktleute von IS-Kämpfer

Nach dem möglicherweise verhinderten islamistischen Anschlag auf ein Essener Einkaufszentrum prüft die Polizei nach AFP-Informationen, ob ein als Drahtzieher geltender deutscher IS-Kämpfer in Syrien direkte Kontaktleute in Deutschland hatte. Die Ermittler verhörten am Wochenende zwei Männer aus Oberhausen, die aber nicht als unmittelbar Tatbeteiligte gelten. Laut NRW-Innenminister Ralf Jäger (SPD) gab es zunächst keinen Hinweis, dass mit Anschlagsvorbereitungen "konkret begonnen wurde".

Wie die Nachrichtenagentur AFP erfuhr, kam der Hinweis auf den mutmaßlich am Samstag geplanten Anschlag vom Verfassungsschutz. Hinter den Attentatsplänen soll ein deutscher Kämpfer der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) stehen, der von Syrien aus mehrere Täter in Deutschland zu dem Anschlag bewegen wollte. Die Ermittlungen sollen nun klären, ob er in Deutschland unmittelbare Kontaktleute hatte und um wen es sich dabei handeln könnte.

Die Essener Polizei hatte die Warnung vor dem drohenden Anschlag auf das Einkaufszentrum Limbecker Platz in der Essener Innenstadt am Freitag erhalten. Das Shoppingzentrum ist nach eigenen Angaben mit mehr als 200 Geschäften und 70.000 Quadratmetern Verkaufsfläche eines der größten innerstädtischen Einkaufszentren Deutschlands.

Wegen der "konkreten Hinweise" auf das geplante Attentat entschied die Polizei gemeinsam mit dem Management des Einkaufzentrum, das Shopping Center am Samstag nicht zu öffnen. Ein Großaufgebot von Polizisten bezog an dem Einkaufszentrum Stellung, riegelte die zahlreichen Eingänge sowie die zugehörige Parkgarage und einen U-Bahnzugang zum Einkaufszentrum ab. Das Gebäude wurde mit Hunden durchsucht.

Die Einsatzkräfte vor Ort standen zudem in Kontakt mit den Sicherheitsbehörden des Bundes. "Die Bundessicherheitsbehörden sind bei dem Sachverhalt eng eingebunden und leisten jede Unterstützung", teilte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums mit. Es finde ein "ständiger Austausch" im Gemeinsamen Terrorabwehrzentrum (GTAZ) von Bund und Ländern statt.

Die beiden Männer aus Oberhausen wurden am Samstagnachmittag vorläufig festgenommen. Ein in einem Internetcafé festgesetzter Mann kam nach seiner Befragung am Samstagabend wieder auf freien Fuß. Der zweite Mann wurde in seiner Oberhausener Wohnung festgenommen und am Sonntag zunächst noch verhört. "Es besteht die Möglichkeit, dass auch dieser zweite Mann freigelassen wird", sagte ein Polizeisprecher am Sonntagnachmittag.

Das Einkaufszentrum in der Essener City soll derweil am Montag wieder normal seine Türen öffnen. "Es liegen nach aktuellem Stand keinerlei Hinweise mehr vor, dass unser Gebäude nicht sicher ist oder ein Gefahrenpotenzial aufweist", teilten die Betreiber auf der Facebook-Seite des Shopping Centers Limbecker Platz mit.

"Rein vorsorglich werden wir natürlich in den nächsten Tagen unser Sicherheitspersonal erhöhen", hieß es weiter in der Mitteilung des Einkaufszentrums. Auch der Polizeisprecher sagte, er gehe davon aus, dass das Einkaufszentrum am Montag wieder geöffnet sein werde.

Der nordrhein-westfälische Innenminister Jäger erklärte in Düsseldorf, die Sicherheitsbehörden hätten die Hinweise auf einen geplanten Anschlag "ernst genommen und sehr umsichtig, konsequent und frühzeitig reagiert". Die weiteren Ermittlungen würden jetzt mit Hochdruck fortgeführt, um die genauen Hintergründe aufzuklären.