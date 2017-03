Nach Fund von Fliegerbombe in Düsseldorf müssen 8000 Menschen Häuser verlassen

Nach dem Fund einer Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg müssen am Donnerstag rund 8000 Menschen ihre Wohnungen und Arbeitsplätze verlassen. Die bei Bauarbeiten gefundene Fünf-Zentner-Bombe soll voraussichtlich am frühen Donnerstagnachmittag entschärft werden, wie die Stadtverwaltung mitteilte. Um den Fundort in Düsseldorf-Rath wurde ein Sicherheitskreis von einem Kilometer eingerichtet.

Ein Hotel mit rund 250 Gästen wurde bereits geräumt. In dem betroffenen Gebiet wurden Straßensperren errichtet, um zu verhindern, dass weitere Menschen in den Gefahrenbereich strömen. Aufgrund der Sperrungen wurde mit beträchtlichen Verkehrsbehinderungen gerechnet.

Betroffen sind unter anderem Bahnlinien sowie die Autobahnen A52 und die A44. Der Flughafen ist aufgrund der Sperrung des Autobahnkreuzes Düsseldorf Nord nur über Umwege erreichbar. Passagiere sollten daher zwei Stunden mehr Zeit einplanen. Die Bombe war am Mittwochabend entdeckt worden.