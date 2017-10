Nach Köln zurückgekehrter Akhanli will sich zu Inhaftierung in Spanien äußern

Einen Tag nach seiner Rückkehr aus Spanien will der Kölner Schriftsteller Dogan Akhanli am Freitag (12.00 Uhr) auf deutschem Boden zu den Hintergründen seiner vorübergehenden Festnahme vor zwei Monaten Stellung nehmen. Dazu soll ein Pressegespräch Akhanlis und seines Anwalts Ilias Uyar im Kölner Rathaus stattfinden.

Akhanli war am 19. August aufgrund eines über Interpol weitergeleiteten türkischen Haftbefehls während eines Urlaubs in Spanien festgenommen worden. Der Schriftsteller mit deutscher Staatsangehörigkeit kam kurz darauf wieder frei, durfte aber Spanien wochenlang nicht verlassen. Die Türkei wirft Akhanli unter anderem vor, in einen bewaffneten Raubüberfall verwickelt gewesen zu sein. Der 60-Jährige weist den Vorwurf zurück und kritisiert seinerseits den türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdogan.