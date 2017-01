Nach Lkw-Anschlag in Jerusalem drastische Maßnahmen der israelischen Regierung

Nach dem Lkw-Anschlag von Jerusalem mit vier getöteten Soldaten hat die israelische Regierung drastische Sofortmaßnahmen verhängt. Laut Medienberichten vom Montag wird das Haus der palästinensischen Familie, aus der der Attentäter stammt, zerstört. Wer öffentlich mit der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) sympathisiert, kann ab sofort ohne Anklageerhebung inhaftiert werden, wie ein Regierungsvertreter mitteilt. Nach dem Anschlag gab es neun Festnahmen, darunter fünf Angehörige des Attentäters Fadi al-Kunbar.

Die Hintergründe des Anschlags, der am Sonntag an einem Aussichtspunkt mit Blick auf die Jerusalemer Altstadt verübt wurde, waren am Montag noch nicht vollständig geklärt. Ein Cousin des Attentäters, der 43-jährige Mohammed al-Kunbar, zweifelte die Darstellung des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu an, der Anschlag gehe auf das Konto des IS. Fadi al-Kunbar habe zum IS "nie Verbindung aufgenommen", sagte der Cousin. Netanjahu hatte am Sonntagabend gesagt, alles deute darauf hin, dass der Attentäter den IS unterstützt habe.

Die israelischen Sicherheitskräfte gingen bislang davon aus, dass es unter den Palästinensern kaum Unterstützung für den IS gibt. Netanjahu hatte in den vergangenen Monaten immer wieder auf angebliche Ähnlichkeiten zwischen den von Palästinensern verübten Anschlägen in Israel und dschihadistischen Attacken hingewiesen, wie sie vor allem in Frankreich und zuletzt auch auf einen Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche verübt wurden. Netanjahu sagte dazu am Sonntag: "Wir wissen, dass sich die Attentate aneinanderreihen, von Frankreich bis Berlin und nun in Jerusalem, und es besteht die Möglichkeit, dass es zwischen ihnen eine Verbindung gibt."