Nach Twitter-Aufrufen bekennen sich tausende Opfer sexueller Belästigungen

Angesichts des Skandals um Hollywood-Mogul Harvey Weinstein melden sich immer mehr Opfer sexueller Belästigungen zu Wort. Beim Kurzbotschaftendienst Twitter gaben sich nach entsprechenden Aufrufen zehntausende Frauen als Opfer von Übergriffen zu erkennen. Zudem erhob sich eine weitere prominenten Stimme, um das Unwesen in der Filmbranche anzuprangern: Die isländische Sängerin Björk machte ihre Erfahrung mit sexueller Belästigung durch einen Regisseur öffentlich.

Mehr als 30.000 Menschen reagierten inzwischen auf einen Twitter-Aufruf der US-Schauspielerin Alyssa Milano. "Wenn du sexuell belästigt oder angegriffen wurdest, antworte 'Ich auch' auf diesen Tweet", schrieb Milano. #MeToo (deutsch: Ich auch) war am Sonntag der am häufigsten verwendete Hashtag.

Parallel startete die französische Journalistin Sandra Muller einen ähnlichen Aufruf: Unter dem Schlagwort #balancetonporc (etwa: Entlarve das Schwein) berichteten Frauen über Erfahrungen sexueller Belästigung am Arbeitsplatz oder auf der Straße - ebenfalls mit großer Resonanz.

Zuletzt war bekannt geworden, dass der lange einflussreiche US-Filmproduzent Harvey Weinstein offenbar seit Jahrzehnten Frauen sexuell belästigt hatte. Mindestens fünf Frauen erhoben zudem Vergewaltigungsvorwürfe. Insgesamt haben sich mehr als zwei Dutzend Frauen mit Belästingunsvorwürfen gegen Weinstein zu Wort gemeldet, unter ihnen Topstars wie Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow und Rosanna Arquette. Milano, die vor allem durch ihre Rollen in den Serien "Wer ist hier der Boss?" und "Charmed" bekannt ist, gehörte nicht dazu.

Für Weinstein könnten einige Vorwürfe durchaus juristische Folgen haben: Wie die britische Nachrichtenagentur PA am Sonntag berichtete, dehnte die Londoner Polizei ihre Untersuchungen in dem Fall aus. Die Ermittler gingen demnach drei Anschuldigungen einer zweiten Frau nach. In der vergangenen Woche hatte die Polizei in der britischen Hauptstadt bereits mitgeteilt, sie gehe Hinweisen einer anderen Frau auf eine mutmaßlich in den achtziger Jahren in London verübten sexuellen Attacke nach.

Scotland Yard bestätigte AFP in einer Erklärung, dass es nunmehr Anschuldigungen zweier Frauen gegen einen Mann gebe. Dabei handele es sich in dem zweiten Fall um drei sexuelle Übergriffe aus den Jahren 2010 bis 2015. Nach Informationen der Nachrichtenagentur PA geht es auch dabei um Vorwürfe gegen Weinstein.

Gegen Weinstein laufen zudem polizeiliche Untersuchungen in New York. Viele der im Zuge des Skandals ans Licht kommenden Vorwürfe sind inzwischen verjährt, da es sich nach der Gesetzeslage um kleinere Delikte handelt. Anders verhält es sich unter Umständen bei Vergewaltigung. Diese Straftat verjährt beispielsweise nach den in New York geltenden Gesetzen nicht.

Zuletzt schloss sich ein australisches Model den Vorwürfen der mehr als zwei Dutzend Frauen an. Dem australischen Fernsehsender Channel Nine sagte Zoe Brock, 1997 während des Filmfestivals in Cannes habe Weinstein sich in ihrer Gegenwart ungebeten ausgezogen, sie berührt und eine Massage von der damals 23-Jährigen verlangt. "Ich bin aufgestanden und weggerannt", sagte sie.

Sängerin Björk warf unterdessen einem nicht namentlich genannten Regisseur vor, sie sexuell belästigt zu haben. "Nachdem ich den Regisseur wiederholt zurückgewiesen habe, war er beleidigt und bestrafte mich", schrieb die 51-Jährige am Sonntag auf Facebook. Ihr sei bewusst geworden, wie verbreitet es sei, "dass ein Regisseur seine Schauspielerinnen anfassen und belästigen kann, so viel er will" - die Filmbranche billige derartiges Verhalten.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will Weinstein wegen der Vergewaltigungsvorwürfe den Verdienstorden der Ehrenlegion abnehmen. Er habe entsprechende Schritte eingeleitet, sagte Macron am Sonntagabend im Interview mit dem Fernsehsender TF1. Weinstein wurde bereits aus der US-Filmakademie ausgeschlossen.

Starregisseur Woody Allen, selbst mit Missbrauchsvorwürfen seiner Adoptivtochter Dylan Farrow konfrontiert, warnte bei der BBC vor einer "Hexenjagd-Atmosphäre". Die Vorwürfe gegen Weinstein seien "sehr traurig für alle Betroffenen". Es sei aber auch nicht richtig, wenn künftig "jeder Mann, der im Büro einer Frau zuzwinkert, sofort einen Anwalt rufen muss, um sich zu verteidigen".