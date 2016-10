Nato startet Awacs-Einsatz im Kampf gegen IS-Miliz

Die Nato engagiert sich stärker im Kampf gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS): Seit dem vergangenen Donnerstag setzt das Bündnis Awacs-Aufklärungsflugzeug zur Luftraumüberwachung im Konfliktgebiet ein, um die internationale Anti-IS-Koalition "direkt" zu unterstützen, wie die Nato am Dienstag mitteilte. Die Bundeswehr wird sich voraussichtlich ab November an dem Einsatz beteiligen. Ab Januar will die Nato auch mit der Ausbildung von Soldaten im Irak beginnen.

Ziel der Awacs-Mission sei es, der Anti-IS-Koalition ein besseres Bild über die Lage im Konfliktgebiet zu verschaffen und die Sicherheit der im Einsatz befindlichen Flugzeuge zu erhöhen, sagte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg vor einem zweitägigen Treffen der Nato-Verteidigungsminister ab Mittwoch. Die Maschinen würden aber "nicht Teil von Kampfeinsätzen" sein und etwa als fliegende Feuerleitstände dienen.

Die Awacs-Maschinen mit dem charakteristischen Radarpilz auf dem Dach sammeln vom Luftraum über der Türkei und über dem Mittelmeer aus Lageinformationen und geben diese in Echtzeit an die Koalition weiter, die im Irak sowie in Syrien gegen den IS kämpft. Die Awacs-Maschinen können dabei einen Umkreis zwischen 400 und 520 Kilometern überwachen. Ziele am Boden können sie nicht erfassen.

Bundeswehr-Soldaten, die fast ein Drittel der Awacs-Besatzungen stellen, können sich vorerst nicht beteiligen. Der Bundestag entscheidet voraussichtlich erst im November über die Mission.

Stoltenberg bekräftigte auch, dass das Bündnis in Kürze mit der Ausbildung irakischer Soldaten in dem Land selbst beginnen wird. Bisher übernimmt die Nato dies von Jordanien aus. Diplomaten zufolge soll der Einsatz im Januar starten. Geplant ist demnach, zunächst acht Ausbilder zu entsenden. Schulungen sollen insbesondere für das Aufspüren und zur Entschärfung selbst gebauter Sprengkörper erfolgen.

Darüber hinaus beraten die Verteidigungsminister der 28 Mitgliedstaaten über den Ausbau der Verteidigungs- und Abschreckungsfähigkeiten mit Blick auf die Grenzen im Osten und Russland. Ab Anfang 2017 sollen in den drei Baltischen Staaten und Polen insgesamt vier multinationale Bataillone stationiert werden. Die vier osteuropäischen Länder sehen ihre Sicherheit seit der Annexion der Krim durch Russland bedroht.

Es gehe bei der Stationierung "um glaubwürdige Abschreckung, aber nicht darum, Konflikte zu provozieren", sagte Stoltenberg. Die Verbände sollen jeweils bis zu tausend Soldaten stark sein. Deutschland hat dabei die Führung in Litauen, Kanada in Lettland, Großbritannien in Estland und die USA in Polen. Beraten will die Nato Stoltenberg zufolge bei dem Treffen auch über die Stärkung ihrer Präsenz im Südosten des Bündnisgebietes und insbesondere im Gebiet des Schwarzen Meeres.

Die Beistandsverpflichtung der Nato im Falle eines Angriffs für alle ihre Mitglieder sei "bedingungslos", betonte Stoltenberg. "Wir sagen nicht: Wenn Ihr nicht zahlt, beschützen wir Euch nicht." Stoltenberg antwortete damit auf eine Frage zu Äußerungen des republikanischen US-Präsidentschaftskandidaten Donald Trump, der bei einem Wahlsieg die Unterstützungsbereitschaft der USA von den Beiträgen der Nato-Mitglieder abhängig machen will.