Nato treibt Stationierung von Kampftruppen in Osteuropa voran

Die Nato treibt ihre Pläne voran, als Reaktion auf Russlands Vorgehen im Ukraine-Konflikt vier Kampfbataillone nach Osteuropa zu verlegen. Die "robusten" Verbände mit jeweils rund tausend Soldaten sollten ab Anfang des Jahres in den drei Baltischen Staaten und Polen stationiert werden, sagte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Mittwoch in Brüssel. Auch in der Region des Schwarzen Meeres will die Militärallianz ihre Präsenz verstärken.

Russland setze seinen Kurs "militärischer Drohgebärden" fort, sagte Stoltenberg bei einem zweitägigen Treffen der Nato-Verteidigungsminister. Dazu gehörten "massive, nicht angekündigte Manöver" an den Grenzen des Bündnisses. Darauf müsse die Nato reagieren.

Osteuropäische Staaten fürchten seit der Annexion der Krim durch Russland im Jahr 2014 um ihre eigene Sicherheit. Die Nato hat deshalb bereits ihre Reaktionsfähigkeit durch eine schnelle Eingreiftruppe erhöht und für diese Stützpunkte in Osteuropa aufgebaut. Nun folgt ab Februar kommenden Jahres die Stationierung von vier multinationalen, "kampfbereiten" Bataillonen, die bis zum Sommer abgeschlossen sein soll.

Die Bundeswehr hat dabei die Führung über den Verband in Litauen. Deutschland wird laut Bundesverteidigungsministerium zwischen 400 und 600 Soldaten der insgesamt rund tausend Soldaten stellen. Flankiert werden sie 2017 und 2018 von Truppen aus sechs Partnernationen: den Niederlanden, Norwegen, Belgien, Frankreich, Kroatien und Luxemburg. Stationiert werden sollen das Bataillon im zentrallitauischen Rukla.

Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) sieht in der Stationierung ein "klares Zeichen" an Russland. Sie sei zwar "defensiv" angelegt, verdeutliche aber auch, dass ein Angriff auf ein Land "ein Angriff auf alle 28" Nato-Mitglieder sei, sagte von der Leyen.

Die anderen sogenannten Rahmennationen bei dem Osteuropa-Einsatz sind Kanada für das Bataillon in Lettland, Großbritannien in Estland und die USA in Polen. Die Verbände sind auch mit Panzern und schwerem Gerät ausgerüstet. Die Bundeswehr plant, zumindest zeitweise Artillerie zu stationieren.

Stoltenberg zeigte sich erfreut, dass viele Länder ihre Beteiligung im Rahmen der multinationalen Bataillone zugesagt haben. So unterstützen Albanien, Italien, Polen und Slowenien die kanadischen Truppen in Lettland. In Estland stehen Dänemark und Frankreich an der Seite der britischen Bataillonsführung.Und in Polen kommen neben den USA auch Rumänien und Großbritannien zum Einsatz.

Darüber hinaus stellt sich die Nato im Südosten des Bündnisgebietes stärker auf. Dort wird Rumänien an Land eine multinationale Rahmenbrigade führen. Geplant ist laut Stoltenberg aber auch eine Verstärkung in der Luft und im Schwarzen Meer.

Beiträge zugesagt haben laut dem Generalsekretär bereits Deutschland, Kanada, die Niederlande, Polen, die Türkei und die USA. Im Falle Deutschlands geht es um Unterstützung im Ausbildungsbereich. Abgeschlossen werden sollen die Planungen beim Verteidigungsministertreffen im Februar.

Stoltenberg bekräftigte, die Nato wolle "keine Konfrontation" mit Russland und keinen "neuen Kalten Krieg". Er bot Moskau erneut Gespräche an. "Dialog ist umso wichtiger in Zeiten, in denen es starke Spannungen gibt", sagte er. Auch zu einem Treffen im Nato-Russland-Rat "in naher Zukunft" sei das Bündnis bereit, nachdem Gespräche dort zuletzt im Juli stattgefunden hatten.